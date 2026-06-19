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19 de junio de 2026 - 11:22
Jujuy.

Promesa a la Bandera: familias acompañaron a los alumnos de cuarto grado de la Escuela Normal

Padres, abuelos y tíos participaron del emotivo acto de la Promesa a la Bandeara en la Escuela Normal en el marco de las actividades por el 20 de junio.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Promesa a la Bandera: familias acompañaron a los alumnos de cuarto grado de la Escuela Normal

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“Sí, prometo”: el emotivo acto de los alumnos de la Escuela Normal

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Emoción en Jujuy: alumnos de cuarto grado prometieron a la Bandera

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Alejandra Noemí Guevara, directora del nivel primario de la institución, destacó el entusiasmo que despertó la ceremonia en toda la comunidad educativa. “Hay mucho entusiasmo, especialmente por parte de los niños, pero también repercute en las familias, en los docentes y en toda la comunidad”, expresó.

“Sí, prometo” “Sí, prometo”

Embed - UN “SÍ, PROMETO” LLENO DE EMOCIÓN

Promesa a la Bandeara: Una ceremonia acompañada por toda la familia

La convocatoria fue masiva y permitió que los estudiantes vivieran la promesa rodeados por sus seres queridos. Según explicó la directora, la intención de la institución fue abrir el acto a toda la comunidad y lograr que las familias tuvieran un rol activo.

“Queríamos que en este acto participen todos. Fue muy bonita y muy masiva la convocatoria. No solamente vinieron los papás, también vinieron abuelos, tíos y diferentes familiares de los niños”, señaló Guevara.

Los protagonistas fueron los alumnos de las divisiones A, B, C y D de cuarto grado del turno tarde, quienes respondieron con el tradicional “Sí, prometo” frente a la Bandera Nacional.

“Queríamos que en este acto participen todos" “Queríamos que en este acto participen todos"

Promesa a la Bandera
Emoción en Jujuy: alumnos de cuarto grado prometieron a la Bandera

Emoción en Jujuy: alumnos de cuarto grado prometieron a la Bandera

¿Desde cuándo se realiza la Promesa a la Bandera?

La Promesa de Lealtad a la Bandera forma parte de las tradiciones escolares argentinas desde comienzos del siglo XX. Entre sus antecedentes aparece una circular del Consejo Nacional de Educación de 1909, que establecía la realización de ceremonias de lealtad a la enseña patria. Con el paso de los años, el acto quedó asociado al 20 de junio, fecha en la que se recuerda el fallecimiento de Manuel Belgrano.

Actualmente, la ceremonia se realiza cada año con alumnos y alumnas de cuarto grado de las escuelas primarias de todo el país. No se trata de un juramento militar, sino de una promesa civil de respeto y compromiso con los valores que representa la Bandera: libertad, igualdad, justicia, solidaridad y convivencia democrática.

También pueden participar estudiantes de grados superiores que no hayan realizado anteriormente la promesa. Además, existen ceremonias especiales para jóvenes y adultos que, por distintos motivos, no pudieron hacerla durante su escolaridad.

Promesa a la bandera
“Sí, prometo”: el emotivo acto de los alumnos de la Escuela Normal

“Sí, prometo”: el emotivo acto de los alumnos de la Escuela Normal

Un proyecto que integra a toda la comunidad

Desde la Escuela Normal explicaron que las actividades por el Día de la Bandera forman parte de un proyecto integrador institucional que busca fortalecer la relación entre la escuela y las familias.

“Estamos trabajando en un proyecto que invita a los papás y a las familias a participar y ser parte activa de esta comunidad” “Estamos trabajando en un proyecto que invita a los papás y a las familias a participar y ser parte activa de esta comunidad”

La directora también recordó que otros cursos protagonizan ceremonias vinculadas con la formación ciudadana. Los alumnos de séptimo grado, por ejemplo, realizan la Promesa a la Bandera Nacional de la Libertad Civil.

La jornada dejó imágenes de emoción, orgullo y acompañamiento. Para los chicos fue el momento de decir “Sí, prometo”; para sus familias, la oportunidad de acompañarlos en un recuerdo que quedará guardado para siempre.

Promesa a la Bandera: familias acompañaron a los alumnos de cuarto grado de la Escuela Normal
Promesa a la Bandera: familias acompañaron a los alumnos de cuarto grado de la Escuela Normal

Promesa a la Bandera: familias acompañaron a los alumnos de cuarto grado de la Escuela Normal

Embed - UN “SÍ, PROMETO” LLENO DE EMOCIÓN

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