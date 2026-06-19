Día de la Bandera: ¿Hay feriado puente en Argentina?

Junio en Argentina se distingue por contar con dos feriados . El primero corresponde al asueto en homenaje a Güemes , que este año fue trasladado al lunes anterior para generar un fin de semana largo . El segundo feriado es el Día de la Bandera , que este año se conmemora el sábado 20 de junio .

Al coincidir con un día del fin de semana , surge la duda sobre si se pasa al viernes o si se agrega algún puente que permita extender el descanso .

Sin embargo, la particularidad de esta fecha es que se trata de un feriado inamovible , por lo que no se traslada. Además, tampoco se suma un feriado puente ni el viernes 19 ni el lunes 22 de junio , de modo que no se configura un fin de semana largo .

Esto ocurre porque el Gobierno cuenta con la facultad de establecer hasta tres feriados o días no laborables con fines turísticos por año.

Para 2026, a través de la resolución 164/2025, se dispuso que el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre sean días no laborables con ese objetivo, ya que al enlazarse con feriados inamovibles permiten conformar fines de semana extendidos.

El feriado del 20 de junio es inamovible.

¿Qué se recuerda el 20 de junio y por qué no se pasa de día?

La conmemoración del Día de la Bandera tiene lugar en coincidencia con el Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, quien murió el 20 de junio de 1820.

Manuel Belgrano fue una figura clave de los primeros tiempos de la independencia argentina: se desempeñó como político, abogado, escritor y militar. Además, tuvo un papel fundamental en el proceso de la Revolución de Mayo.

Más allá de su carrera militar, Belgrano impulsó la idea de crear una bandera que permitiera diferenciar a las tropas patriotas de los soldados realistas, dado que ambos utilizaban insignias de color rojo. Finalmente, el Triunvirato de Buenos Aires le dio su aprobación para diseñar un nuevo símbolo patrio.

Bandera Argentina.

Día de la Bandera: la primera vez que se izó el símbolo

La primera vez que se izó la bandera nacional —confeccionada por Catalina Echeverría— fue el 27 de febrero de 1812 en la ciudad de Rosario. En esa ocasión, Belgrano la elevó durante la inauguración de dos baterías de artillería sobre las orillas del río Paraná, con el propósito de resguardar el territorio ante posibles ofensivas.

Belgrano tomó como referencia la escarapela celeste y blanca, que ya había sido empleada en tiempos de la Revolución de Mayo. El prócer entendía que esos colores simbolizaban la identidad de los revolucionarios y su anhelo de libertad.

El 20 de junio está establecido como feriado inamovible, lo que significa que no se traslada a otra fecha y se conmemora estrictamente el día de la efeméride.