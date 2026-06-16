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16 de junio de 2026 - 13:41
Sociedad.

Próximo feriado nacional: qué pasa con el 20 de junio

El próximo feriado nacional cae sábado, pero la mala noticia es que no se traslada, por lo que no habrá otro fin de semana largo en junio.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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¿Cuándo es el próximo feriado?

Después del feriado del lunes 15 de junio, correspondiente al traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, la próxima jornada no laborable será el sábado 20 de junio.

La fecha recuerda a Manuel Belgrano, creador de la Bandera argentina, y se conmemora todos los años el 20 de junio, día de su fallecimiento en 1820.

¿Hay fin de semana largo en junio?

La respuesta es no. Aunque muchas personas esperaban otro descanso extendido en junio, el feriado del 20 de junio cae sábado y no se traslada al lunes siguiente.

Esto ocurre porque el Día de la Bandera está dentro del grupo de feriados inamovibles. Es decir, se cumple en la fecha exacta y no se mueve para formar un fin de semana largo.

La bandera que conocemos hoy, fue fruto de un proceso que incluyó cambios en su diseño.
El 20 de junio se celebra el D&iacute;a de la Bandera La primera bandera argentina, conocida como la "Bandera de Macha", fue descubierta en 1883.

El 20 de junio se celebra el Día de la Bandera

La primera bandera argentina, conocida como la "Bandera de Macha", fue descubierta en 1883.

Qué se recuerda el Día de la Bandera

El 20 de junio se homenajea a Manuel Belgrano, una de las figuras centrales de la historia argentina. Además de su rol político y militar durante el proceso independentista, fue quien impulsó la creación de la Bandera nacional.

La primera vez que la Bandera argentina fue izada ocurrió el 27 de febrero de 1812, en Rosario, a orillas del río Paraná. Belgrano tomó como referencia los colores celeste y blanco de la escarapela, que ya eran símbolo de identidad para los revolucionarios.

Cuál será el próximo fin de semana largo

Con este escenario, junio no tendrá otro fin de semana largo después del feriado por Güemes. Para quienes organizan viajes, actividades familiares o descansos, el sábado 20 quedará como una jornada de conmemoración nacional, pero sin traslado.

El próximo feriado fuerte del calendario será el 9 de julio, por el Día de la Independencia, una de las fechas patrias más importantes del país.

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