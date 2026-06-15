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15 de junio de 2026 - 11:35
Servicios.

Feriado en San Salvador: cómo funcionarán los servicios este lunes

El feriado se viene con algunos cambios, el transporte circulará con cambios, no habrá estacionamiento tarifado y la recolección domiciliaria será normal.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Este lunes feriado habrá servicios reducidos en algunos sectores y atención especial en cementerios.

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Transporte y estacionamiento en este lunes feriado nacional

El transporte alternativo prestará servicio con Tarifa 2, mientras que el transporte urbano circulará con unidades reducidas durante la jornada. En tanto, los ascensores urbanos funcionarán de 8 a 20 horas.

Otro dato importante para quienes se movilicen por la ciudad es que el estacionamiento tarifado no tendrá servicio este lunes. Por eso, quienes deban trasladarse hacia el centro deberán tener en cuenta esta modificación en la organización diaria.

Recolección y limpieza urbana

La recolección de residuos domiciliarios será normal, al igual que el servicio especial. En cambio, el servicio de limpieza y barrido funcionará de manera reducida durante el feriado.

En el esquema de recolección también se informó que la recolección domiciliaria, comercial y patógena se realizará con normalidad. El barrido se cumplirá en el microcentro y la ex terminal, mientras que el barrido manual no tendrá servicio.

Además, los contenedores funcionarán con normalidad, pero no habrá servicio de recolección de malezas y escombros. Se pidió respetar los días y horarios habituales de recolección para evitar acumulación de residuos en la vía pública.

Cementerio el Salvador
Este lunes feriado habr&aacute; servicios reducidos en algunos sectores y atenci&oacute;n especial en cementerios.

Este lunes feriado habrá servicios reducidos en algunos sectores y atención especial en cementerios.

Cementerios

Los cementerios estarán abiertos para visitas de 8 a 18 horas, mientras que la administración atenderá de 8 a 13 horas. Para consultas vinculadas a servicios de recolección, se encuentra disponible el número 3883131807.

Lo más importante

  • El transporte alternativo funcionará con Tarifa 2 y el urbano circulará con unidades reducidas.
  • Los ascensores urbanos atenderán de 8 a 20 horas y no habrá estacionamiento tarifado.
  • La recolección domiciliaria, comercial y patógena será normal durante el feriado.
  • Los cementerios abrirán para visitas de 8 a 18 horas y la administración atenderá de 8 a 13.

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