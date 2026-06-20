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20 de junio de 2026 - 01:41
Jujuy.

FNE 2026: Lola Etchecopar Fassola fue elegida representante del Colegio del Salvador

Con una gran convocatoria, el Colegio del Salvador vivió una emotiva elección que coronó a sus nuevas representantes para la edición de la FNE 2026.

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Por  Agustín Weibel
FNE 2026: Lola Etchecopar Fassola fue elegida representante del Colegio del Salvador

FNE 2026: Lola Etchecopar Fassola fue elegida representante del Colegio del Salvador

El Colegio del Salvador celebró una nueva edición de su tradicional elección en el marco de la FNE 2026, una jornada marcada por la alegría, el compañerismo y la masiva participación de alumnos, familias y docentes que acompañaron con entusiasmo a las candidatas y candidatos.

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La gran protagonista de la jornada fue Lola Etchecopar Fassola, quien fue coronada como Representante 2026 del Colegio del Salvador.

El evento se desarrolló en el gimnasio cubierto de la institución en donde los distintos cursos del colegio tuvieron participación con bailes y mucha alegría.

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El Colegio del Salvador vivió una emotiva elección

El Colegio del Salvador vivió una emotiva elección

Elegidas del Colegio del Salvador

  • Representante 2026: Lola Etchecopar Fassola
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  • Primera Princesa: Isabel Carillo
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  • Segunda Princesa: Juana Tanco
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  • Primera Dama de Honor: Martina Sandoval Lara
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  • Segunda Dama de Honor: Francina Bonaventura
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  • Miss Simpatía: Candelaria Herrera
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  • Miss Elegancia: Sofía Alias

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