FNE 2026: Lola Etchecopar Fassola fue elegida representante del Colegio del Salvador

El Colegio del Salvador celebró una nueva edición de su tradicional elección en el marco de la FNE 2026, una jornada marcada por la alegría, el compañerismo y la masiva participación de alumnos, familias y docentes que acompañaron con entusiasmo a las candidatas y candidatos.

La gran protagonista de la jornada fue Lola Etchecopar Fassola, quien fue coronada como Representante 2026 del Colegio del Salvador.

El evento se desarrolló en el gimnasio cubierto de la institución en donde los distintos cursos del colegio tuvieron participación con bailes y mucha alegría.

image El Colegio del Salvador vivió una emotiva elección Elegidas del Colegio del Salvador Representante 2026: Lola Etchecopar Fassola image Primera Princesa: Isabel Carillo image Segunda Princesa: Juana Tanco image Primera Dama de Honor : Martina Sandoval Lara

: Martina Sandoval Lara image Segunda Dama de Honor : Francina Bonaventura

: Francina Bonaventura image Miss Simpatía: Candelaria Herrera image Miss Elegancia: Sofía Alias image

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