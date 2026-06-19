FNE 2026: seis colegios eligieron representante este viernes

Elecciones de este viernes.

Este viernes 19 de junio se realizan seis elecciones de representantes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE).

Fiesta. FNE 2026: estas son las candidatas del colegio IPSEL

Fiesta. FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Santa Bárbara

El Colegio del Salvador celebró una nueva edición de su tradicional elección en el marco de la FNE 2026, una jornada marcada por la alegría, el compañerismo y la masiva participación de alumnos, familias y docentes que acompañaron con entusiasmo a las candidatas y candidatos.

La gran protagonista de la jornada fue Lola Etchecopar Fassola, quien fue coronada como Representante 2026 del Colegio del Salvador .

La Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 de Perico eligió a su representante

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La Escuela Provincial Agrotécnica Nº 7 de Perico ya tiene a su nueva Representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes del 2026. Se trata de Marisa Milagros Rodríguez.

1ra Representante Celeste Sivila

2da Representante Almazan Milagros

1ra Dama de Honor: Cardozo Gisela

2da Dama de Honor: Candela Montenegro

El Colegio Secundario 34 coronó a sus representantes

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En una jornada llena de emoción, el Colegio Secundario Nº 34 eligió a sus nuevas representantes.

Los nombres de la noche fueron:

Representante: Valentina Cari

1ra princesa: Milena Cruz

2da princesa: Solange Rojas

1da dama de honor: Nahir Andreu

2da dama de honor: Lucía Tarifa

La Agrotécnica El Brete coronó a Yanay Loza

FNE 2026: Agrotecnica El Brete. FNE 2026: Agrotecnica El Brete (Foto: gentileza Y Qué Dirán).

La elección de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 El Brete se realizó este viernes desde las 14 en el Cine Forestal.

Los nombres de la noche

Representante: Yanay Loza

1° princesa: Melisa Benítez

2° princesa: Salma Montellano

Miss Elegancia: Natalia García

Miss Simpatía: Bianca López

Paje 10: Santiago Maldonado

Míster Agro: Luciano Cardozo

Valentina Cari representará al Secundario N° 34

FNE 2026: Secundario 34. FNE 2026: Secundario 34 (Foto: gentileza Y Qué Dirán).

El Colegio Secundario N° 34 realizó su elección este viernes desde las 15 en el establecimiento educativo.

Los nombres de la noche

Representante: Valentina Cari

1° princesa: Milena Cruz

2° princesa: Solange Rojas

1° dama de honor: Nahir Andreu

2° dama de honor: Lucía Tarifa

Escuela de Comercio N°1 "Prof. José Antonio Casas"

El evento se realizó desde las 17 en el local bailable Akropolís.

Representante: Luján Rocío González

1.ª princesa: Edhit Flores

2.ª princesa: Amira Zerpa Grafión

1.ª dama de honor: Isabella Constanza Bogarín

2.ª dama de honor: Gabriela Isabel Mamani

Miss Elegancia: Tatiana Guadalupe Solís

Miss Simpatía: Morena Paola Alarcón

Chico 10: Patricio Leandro Sánchez