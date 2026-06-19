FNE 2026: seis colegios eligieron representante este viernes

Este viernes 19 de junio se realizan seis elecciones de representantes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE).
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Las elecciones comenzaron durante la tarde y se extendieron hasta la noche en distintos establecimientos y locales de la provincia.
Este viernes 19 de junio se realizan seis elecciones de representantes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE).
El Colegio del Salvador celebró una nueva edición de su tradicional elección en el marco de la FNE 2026, una jornada marcada por la alegría, el compañerismo y la masiva participación de alumnos, familias y docentes que acompañaron con entusiasmo a las candidatas y candidatos.
La gran protagonista de la jornada fue Lola Etchecopar Fassola, quien fue coronada como Representante 2026 del Colegio del Salvador.
La Escuela Provincial Agrotécnica Nº 7 de Perico ya tiene a su nueva Representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes del 2026. Se trata de Marisa Milagros Rodríguez.
1ra Representante Celeste Sivila
2da Representante Almazan Milagros
1ra Dama de Honor: Cardozo Gisela
2da Dama de Honor: Candela Montenegro
En una jornada llena de emoción, el Colegio Secundario Nº 34 eligió a sus nuevas representantes.
Los nombres de la noche fueron:
Representante: Valentina Cari
1ra princesa: Milena Cruz
2da princesa: Solange Rojas
1da dama de honor: Nahir Andreu
2da dama de honor: Lucía Tarifa
La elección de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 El Brete se realizó este viernes desde las 14 en el Cine Forestal.
Los nombres de la noche
Representante: Yanay Loza
1° princesa: Melisa Benítez
2° princesa: Salma Montellano
Miss Elegancia: Natalia García
Miss Simpatía: Bianca López
Paje 10: Santiago Maldonado
Míster Agro: Luciano Cardozo
El Colegio Secundario N° 34 realizó su elección este viernes desde las 15 en el establecimiento educativo.
Los nombres de la noche
Representante: Valentina Cari
1° princesa: Milena Cruz
2° princesa: Solange Rojas
1° dama de honor: Nahir Andreu
2° dama de honor: Lucía Tarifa
El evento se realizó desde las 17 en el local bailable Akropolís.
Representante: Luján Rocío González
1.ª princesa: Edhit Flores
2.ª princesa: Amira Zerpa Grafión
1.ª dama de honor: Isabella Constanza Bogarín
2.ª dama de honor: Gabriela Isabel Mamani
Miss Elegancia: Tatiana Guadalupe Solís
Miss Simpatía: Morena Paola Alarcón
Chico 10: Patricio Leandro Sánchez
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