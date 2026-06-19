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19 de junio de 2026 - 20:32
Emoción.

FNE 2026: seis colegios eligieron representante este viernes

Las elecciones comenzaron durante la tarde y se extendieron hasta la noche en distintos establecimientos y locales de la provincia.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Elecciones de este viernes.

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FNE 2026: Lola Etchecopar Fassola fue elegida representante del Colegio del Salvador

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El Colegio del Salvador celebró una nueva edición de su tradicional elección en el marco de la FNE 2026, una jornada marcada por la alegría, el compañerismo y la masiva participación de alumnos, familias y docentes que acompañaron con entusiasmo a las candidatas y candidatos.

La gran protagonista de la jornada fue Lola Etchecopar Fassola, quien fue coronada como Representante 2026 del Colegio del Salvador.

Elegidas del Colegio del Salvador

  • Representante 2026: Lola Etchecopar Fassola
  • Primera Princesa: Isabel Carillo
  • Segunda Princesa: Juana Tanco
  • Primera Dama de Honor: Martina Sandoval Lara
  • Segunda Dama de Honor: Francina Bonaventura
  • Miss Simpatía: Candelaria Herrera
  • Miss Elegancia: Sofía Alias

La Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 de Perico eligió a su representante

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La Escuela Provincial Agrotécnica Nº 7 de Perico ya tiene a su nueva Representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes del 2026. Se trata de Marisa Milagros Rodríguez.

1ra Representante Celeste Sivila

2da Representante Almazan Milagros

1ra Dama de Honor: Cardozo Gisela

2da Dama de Honor: Candela Montenegro

El Colegio Secundario 34 coronó a sus representantes

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En una jornada llena de emoción, el Colegio Secundario Nº 34 eligió a sus nuevas representantes.

Los nombres de la noche fueron:

Representante: Valentina Cari

1ra princesa: Milena Cruz

2da princesa: Solange Rojas

1da dama de honor: Nahir Andreu

2da dama de honor: Lucía Tarifa

La Agrotécnica El Brete coronó a Yanay Loza

FNE 2026: Agrotecnica El Brete.
FNE 2026: Agrotecnica El Brete (Foto: gentileza Y Qué Dirán).

FNE 2026: Agrotecnica El Brete (Foto: gentileza Y Qué Dirán).

La elección de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 El Brete se realizó este viernes desde las 14 en el Cine Forestal.

Los nombres de la noche

Representante: Yanay Loza

1° princesa: Melisa Benítez

2° princesa: Salma Montellano

Miss Elegancia: Natalia García

Miss Simpatía: Bianca López

Paje 10: Santiago Maldonado

Míster Agro: Luciano Cardozo

Valentina Cari representará al Secundario N° 34

FNE 2026: Secundario 34.
FNE 2026: Secundario 34 (Foto: gentileza Y Qué Dirán).

FNE 2026: Secundario 34 (Foto: gentileza Y Qué Dirán).

El Colegio Secundario N° 34 realizó su elección este viernes desde las 15 en el establecimiento educativo.

Los nombres de la noche

Representante: Valentina Cari

1° princesa: Milena Cruz

2° princesa: Solange Rojas

1° dama de honor: Nahir Andreu

2° dama de honor: Lucía Tarifa

Escuela de Comercio N°1 "Prof. José Antonio Casas"

El evento se realizó desde las 17 en el local bailable Akropolís.

Representante: Luján Rocío González

1.ª princesa: Edhit Flores

2.ª princesa: Amira Zerpa Grafión

1.ª dama de honor: Isabella Constanza Bogarín

2.ª dama de honor: Gabriela Isabel Mamani

Miss Elegancia: Tatiana Guadalupe Solís

Miss Simpatía: Morena Paola Alarcón

Chico 10: Patricio Leandro Sánchez

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