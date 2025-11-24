¿Quiénes pueden ser testigos de un casamiento?: todos los detalles

Uno de los elementos que deben considerar en la organización del casamiento es la elección de los testigos para el matrimonio civil. Los candidatos más frecuentes suelen ser los hermanos y los amigos íntimos. Los detalles, en la nota.

Para tener en cuenta El verde menta sigue siendo tendencia para 2026: los detalles

La función de los testigos es certificar que se casan libremente y sin ningún tipo de imposición . La pareja los elige dentro del entorno más cercano, personas que los acompañaron en primera persona y pueden dar fe del amor de ellos.

Según el art. 418 del Código Civil , la celebración del matrimonio es pública, por lo cual se requiere de la presencia de 2 testigos . En el caso de elegir un espacio fuera de las sedes comunales, un matrimonio domiciliario, tendrán que contar con 4 testigos.

Los testigos deben ser mayores de edad y presentar DNI en vigencia y domicilio registrado en la República Argentina. Los documentos de los testigos se agregan al expediente de matrimonio y, hecho de esta forma y celebrado en el recinto oficial, el servicio no tiene costos.

Además de la edad, no existen disposiciones para elegir a los testigos ya que priman los sentimientos personales. Es una elección libre que pueden hacer dentro del entorno de familiares y amigos.

El artículo 431 del Código señala que “los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad”.

Además, la ley aclara que los cónyuges “deben prestarse asistencia mutua”, y esto sí que es un imperativo que la norma establece.

¿Una mascota puede ser testigo de un casamiento?

Una pareja de proteccionistas que vive en Buenos Aires decidió que su boda no solo unirá a dos personas, sino también a toda su familia peluda.

image

El próximo 13 de diciembre, en una ceremonia en San Rafael, 5 perros serán testigos honoríficos del casamiento, un hecho inédito en la provincia y, posiblemente, en toda la Argentina.

Los novios son Darío Hernández y Nicolás Da Col y protagonistas de esta singular historia son Máxima, Kibou, Rafael, Atilio y Coco. Todos ellos fueron rescatados y vivieron en diferentes hogares y refugios.

El Registro Civil de Mendoza aprobó el singular pedido luego de que los novios argumentaran que los animales forman parte de su familia y que querían compartir con ellos un momento tan importante.

Agustín Piscopo, director del Registro Civil, declaró que “es un pedido excepcional que decidimos analizar y autorizar. No está fuera de la ley”. La pareja tendrá, como exige el Código Civil, dos testigos humanos que firmarán el acta oficial. Pero, además, los cinco perros dejarán sus huellas en un papel simbólico que los contrayentes se llevarán como recuerdo.

image

“Nada va contra la ley. No altera el libro de matrimonios. Mendoza siempre fue pionera en políticas de bienestar animal, y eso también se refleja en gestos como este”, aclaró Piscopo.

“Para ellos, estos animales son su familia. Y eso fue clave para que consideráramos la solicitud”, explicaron desde el Registro.