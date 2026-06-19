El calvario de una jujeña por el incendio de un hotel en República Dominicana

Un voraz incendio afectó este viernes al hotel Viva Dominicus Beach, ubicado en Bayahíbe, provincia La Altagracia, República Dominicana , y obligó a evacuar preventivamente a cientos de turistas y trabajadores. María Cardero, una jujeña que se encontraba de vacaciones en el complejo , presenció el avance de las llamas y colaboró con los huéspedes.

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El siniestro comenzó alrededor de las 11 de la mañana y se propagó rápidamente por una parte de las instalaciones construida con madera y techos de paja. En pocos minutos, una enorme columna de humo cubrió el lugar y generó momentos de desesperación entre las personas alojadas en el establecimiento.

Cardero explicó que el hotel contaba con una zona antigua y otra recientemente remodelada. Según relató, esta última fue alcanzada por el fuego y quedó completamente destruida. “ Fue tremendo . Este hotel tiene una parte antigua y una parte que habían remodelado nueva. Esa parte se quemó completamente”, señaló la turista jujeña.

Incendio en un hotel de Republica Dominicana Incendio en un hotel de República Dominicana

El momento en el que comenzaron a ver el humo

María contó que esa mañana había desayunado en el lugar junto a su hija y que posteriormente ambas se dirigieron hacia la playa. “Nosotros justo habíamos ido a desayunar ahí y nos fuimos a la playa, que es muy bonita. De golpe, cuando nos estábamos bañando, empezamos a ver humo. Al principio era humo, hasta que, a medida que nos fuimos alejando, ya se veía el fuego directamente”, relató.

La jujeña recordó que inmediatamente comenzaron a observar a turistas y trabajadores corriendo y alejándose de los sectores afectados. “Ahí empezamos a ver a la gente corriendo, trasladándose. Inmediatamente comenzamos a socorrer y ayudar a la gente, que es lo que uno hace en estos momentos”, expresó.

La ayuda a turistas y familias

Durante la emergencia, María y su hija se sumaron espontáneamente a las tareas de asistencia. La posibilidad de comunicarse en inglés le permitió acompañar a turistas extranjeros, especialmente a adultos mayores y niños. “Colaboramos. Yo puedo hablar inglés y tratábamos con las personas de mayor edad y con los niños. Había chicos que habían perdido a su papá y no lo encontraban. Fue espantoso”, recordó.

Su hija, que es psicóloga, también colaboró durante las horas más difíciles, trasladando agua y asistiendo a quienes necesitaban ayuda o contención. “Mi hija estaba al lado mío, traía y llevaba agua, atendía a la gente. Fue un momento espantoso, tremendo”, manifestó Cardero.

Incendio en un hotel de Republica Dominicana Incendio en un hotel de República Dominicana

La turista también expresó su preocupación por las medidas de seguridad existentes en un establecimiento de esas características y por las dificultades que, según los presentes, tuvieron los equipos de emergencia. De acuerdo con su testimonio, algunas personas mencionaron problemas con el suministro de agua en la zona y aseguraron que el fuego avanzó con una velocidad que dificultó el trabajo de los bomberos.

Turistas trasladados a otros hoteles

Luego de permanecer varias horas fuera de las habitaciones, María y su hija recibieron autorización para regresar al sector en el que estaban alojadas, después de que les informaran que se encontraba en condiciones seguras. “Se escuchan los megáfonos de las personas que están trasladando de hotel. Hay gente que se está yendo y están movilizando a hoteles de al lado”, explicó.

Según detalló, representantes de las embajadas de Italia y España ya se encontraban colaborando con sus ciudadanos. En cambio, afirmó que hasta ese momento no había observado la presencia de representantes de la Embajada argentina, pese a que había numerosos turistas del país alojados en el complejo. “De Argentina hay muchísima gente, pero la Embajada argentina todavía no se hizo presente acá”, sostuvo.

Personas que perdieron todas sus pertenencias

El incendio sorprendió a muchos huéspedes dentro de sus habitaciones. Algunos debieron abandonar rápidamente el edificio y no pudieron recuperar sus prendas, documentos ni las pertenencias que habían llevado para sus vacaciones.

“Es tan triste. Hay gente que ha perdido todo lo que había traído. No tiene ropa. Hubo personas que salieron desnudas del baño porque los vecinos les tocaron la puerta para avisarles que se estaba incendiando”, relató María.

Durante las horas posteriores, los turistas permanecieron reunidos en distintos espacios abiertos mientras se organizaban las evacuaciones y el traslado hacia otros alojamientos. Cardero destacó la colaboración entre huéspedes, trabajadores y organismos que participaron de la asistencia. En ese contexto, muchas personas distribuyeron agua y alimentos y ayudaron a contener a quienes atravesaban momentos de angustia.

Qué se sabe sobre el posible origen del incendio

Respecto del comienzo del fuego, la jujeña aclaró que la información que circulaba entre los turistas indicaba que se estaban realizando trabajos en la zona de recepción. “La gente dice que estaban poniendo una membrana plástica y parece que, al soldarla, cayó una chispa. Como los techos son de paja, arde instantáneamente una parte al lado de la otra”, expresó.