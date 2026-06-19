viernes 19 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de junio de 2026 - 16:55
Sociedad.

Sopa de pescado con tomate y pan: la receta casera ideal para los días frescos

Una preparación clásica, sabrosa y reconfortante, elaborada con ingredientes simples y accesibles, perfecta para disfrutar de un plato con esencia mediterránea.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La receta casera ideal para los días frescos.

La receta casera ideal para los días frescos.

Entre los aromas del mar y la sencillez de la cocina casera tradicional, aparece la sopa de pescado con tomate y pan, una receta que reúne ingredientes accesibles para dar forma a un plato caliente, sabroso y muy reconfortante. Seguí el paso a paso de esta preparación y sorprendé a todos.

Lee además
Receta de scones de limón sin harina ni manteca rápida y fácil.
Sociedad.

Scones de limón sin harina ni manteca: una receta fácil y diferente para las tardes
La tarta de manzana es un postre clásico que se adapta a todo tipo de reuniones y momentos familiares.  
Sociedad.

Tarta de manzana: cómo hacer esta receta en sartén sin necesidad de horno

El caldo de pescado, combinado con tomate bien maduro y pan que aporta consistencia y textura, da origen a una receta hogareña ideal para los días frescos, pensada para disfrutar de una comida nutritiva con identidad mediterránea.

El caldo de pescado, junto con el tomate maduro y un pan que aporta cuerpo y textura, da lugar a una receta casera perfecta.

Receta de sopa de pescado con tomate y pan

La sopa de pescado con tomate y pan consiste en una preparación que parte de un caldo elaborado a base de diferentes tipos de pescado, acompañado de verduras y tomate en su punto de maduración.

Su rasgo distintivo lo aportan los cubos de pan fritos, que se impregnan del sabor del caldo y le dan mayor consistencia al plato. La elaboración se apoya principalmente en una cocción lenta y en la realización previa de un sofrito de cebolla y tomate.

Sopa de pescado y tomate, adornado con perejil fresco.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 60 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 500 gramos de pescado variado (merluza, rape, congrio)
  • 200 gramos de tomates maduros
  • 1 cebolla grande
  • 2 puerros
  • 2 zanahorias
  • 1 ramita de perejil
  • 2 dientes de ajo
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • 200 gramos de pan del día anterior (mejor tipo pistola)
  • Sal y pimienta al gusto
  • 250 gramos de mejillones (opcional)
  • 250 gramos de almejas (opcional)
  • 1 pizca de azúcar (para el tomate)
Cómo hacer sopa de pescado con tomate y pan.

Cómo hacer sopa de pescado con tomate y pan, paso a paso

  • Lava cuidadosamente el pescado y córtalo en porciones grandes. Si dispones de ellas, conserva las espinas y la cabeza para potenciar el caldo.
  • Pela los tomates, la cebolla, los puerros y las zanahorias, y luego pícalos en trozos.
  • En una olla amplia, vierte el aceite y comienza a rehogar la cebolla junto con los puerros y las zanahorias hasta que se ablanden.
  • Agrega el tomate y una pequeña cantidad de azúcar. Cocina el conjunto hasta que el líquido se reduzca y se transforme en una salsa espesa.
  • Incorpora los trozos de pescado, las espinas reservadas y el perejil, y completa con agua hasta cubrir. Condimenta con sal y pimienta a gusto.
  • Mantén la cocción a hervor moderado durante aproximadamente media hora. En caso de sumar mejillones y almejas, incorpóralos en los últimos 10 minutos de cocción para que se abran correctamente.
Un plato casero, reconfortante y lleno de sabor ideal para los días frescos y para disfrutar de una comida mediterránea.
  • Saca el pescado de la preparación, desmenúzalo cuidadosamente y quita la piel junto con las espinas. Conserva solo la carne.
  • Filtra el caldo para eliminar impurezas y devuélvelo nuevamente a la olla.
  • Agrega la carne de pescado ya desmenuzada y ajusta la sazón con sal si fuera necesario.
  • Corta el pan en cubos, fríelos en aceite caliente y añádelos a la sopa inmediatamente antes de llevarla a la mesa.
  • Sirve la preparación bien caliente y finaliza con algunas hojas o ramitas de perejil fresco para decorar.

Consejo: realiza la fritura del pan en el último momento para que conserve su textura crocante dentro de la sopa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Scones de limón sin harina ni manteca: una receta fácil y diferente para las tardes

Tarta de manzana: cómo hacer esta receta en sartén sin necesidad de horno

Estofado de carne: una receta simple, rendidora y perfecta para el frío

Jura y promesa a la Bandera: cuál es la diferencia

Registran casi 4000 niñas, niños y adolescentes afectados por situaciones de violencia doméstica

Lo que se lee ahora
La OVD registró 3.924 niñas, niños y adolescentes afectados por situaciones de violencia doméstica.
Sociedad.

Registran casi 4000 niñas, niños y adolescentes afectados por situaciones de violencia doméstica

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Asado por el Día del Padre (imagen creada con IA). video
Precios.

Cuánto sale preparar un asado en Jujuy para el Día del Padre

Lionel Messi y su padre Jorge
País.

La reacción del papá de Messi tras la fake news 

Mundial 2026 en escuelas de Jujuy: confirmaron si se verá el partido de Argentina el lunes video
Jujuy.

Mundial 2026 en escuelas de Jujuy: confirmaron si se verá el partido de Argentina el lunes

En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada
Jujuy.

En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada

Estafas virtuales (imagen creada con IA).
Informe.

En 2025, Jujuy fue la provincia con mayor tasa de estafas virtuales 

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel