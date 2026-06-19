Sopa de pescado con tomate y pan: la receta casera ideal para los días frescos

La receta casera ideal para los días frescos.

Entre los aromas del mar y la sencillez de la cocina casera tradicional, aparece la sopa de pescado con tomate y pan, una receta que reúne ingredientes accesibles para dar forma a un plato caliente, sabroso y muy reconfortante. Seguí el paso a paso de esta preparación y sorprendé a todos.

El caldo de pescado, combinado con tomate bien maduro y pan que aporta consistencia y textura, da origen a una receta hogareña ideal para los días frescos, pensada para disfrutar de una comida nutritiva con identidad mediterránea.

El caldo de pescado, junto con el tomate maduro y un pan que aporta cuerpo y textura, da lugar a una receta casera perfecta. Receta de sopa de pescado con tomate y pan La sopa de pescado con tomate y pan consiste en una preparación que parte de un caldo elaborado a base de diferentes tipos de pescado, acompañado de verduras y tomate en su punto de maduración.

Su rasgo distintivo lo aportan los cubos de pan fritos, que se impregnan del sabor del caldo y le dan mayor consistencia al plato. La elaboración se apoya principalmente en una cocción lenta y en la realización previa de un sofrito de cebolla y tomate.

Sopa de pescado y tomate, adornado con perejil fresco. Tiempo de preparación Tiempo total: 60 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 40 minutos Ingredientes 500 gramos de pescado variado (merluza, rape, congrio)

200 gramos de tomates maduros

1 cebolla grande

2 puerros

2 zanahorias

1 ramita de perejil

2 dientes de ajo

4 cucharadas de aceite de oliva

200 gramos de pan del día anterior (mejor tipo pistola)

Sal y pimienta al gusto

250 gramos de mejillones (opcional)

250 gramos de almejas (opcional)

1 pizca de azúcar (para el tomate) Cómo hacer sopa de pescado con tomate y pan. Cómo hacer sopa de pescado con tomate y pan, paso a paso Lava cuidadosamente el pescado y córtalo en porciones grandes . Si dispones de ellas, conserva las espinas y la cabeza para potenciar el caldo .

y córtalo en . Si dispones de ellas, conserva las y la para potenciar el . Pela los tomates , la cebolla , los puerros y las zanahorias , y luego pícalos en trozos .

, la , los y las , y luego pícalos en . En una olla amplia , vierte el aceite y comienza a rehogar la cebolla junto con los puerros y las zanahorias hasta que se ablanden .

, vierte el y comienza a la junto con los y las hasta que se . Agrega el tomate y una pequeña cantidad de azúcar . Cocina el conjunto hasta que el líquido se reduzca y se transforme en una salsa espesa .

y una pequeña cantidad de . Cocina el conjunto hasta que el se reduzca y se transforme en una . Incorpora los trozos de pescado , las espinas reservadas y el perejil , y completa con agua hasta cubrir. Condimenta con sal y pimienta a gusto.

, las y el , y completa con hasta cubrir. Condimenta con y a gusto. Mantén la cocción a hervor moderado durante aproximadamente media hora. En caso de sumar mejillones y almejas, incorpóralos en los últimos 10 minutos de cocción para que se abran correctamente. Un plato casero, reconfortante y lleno de sabor ideal para los días frescos y para disfrutar de una comida mediterránea. Saca el pescado de la preparación, desmenúzalo cuidadosamente y quita la piel junto con las espinas . Conserva solo la carne .

de la preparación, y quita la junto con las . Conserva solo la . Filtra el caldo para eliminar impurezas y devuélvelo nuevamente a la olla .

para eliminar y devuélvelo nuevamente a la . Agrega la carne de pescado ya desmenuzada y ajusta la sazón con sal si fuera necesario.

ya desmenuzada y ajusta la con si fuera necesario. Corta el pan en cubos , fríelos en aceite caliente y añádelos a la sopa inmediatamente antes de llevarla a la mesa.

en , fríelos en y añádelos a la sopa inmediatamente antes de llevarla a la mesa. Sirve la preparación bien caliente y finaliza con algunas hojas o ramitas de perejil fresco para decorar. Consejo: realiza la fritura del pan en el último momento para que conserve su textura crocante dentro de la sopa.

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