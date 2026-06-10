Tarta de manzana: cómo hacer esta receta en sartén sin necesidad de horno

La tarta de manzana es un postre clásico que se adapta a todo tipo de reuniones y momentos familiares.

La tarta de manzana es un postre tradicional que encaja perfectamente en todo tipo de encuentros. Su olor a manzana combinada con canela suele evocar recuerdos de la niñez. Para quienes no disponen de horno o prefieren una receta más rápida y accesible, existe una variante práctica que puede elaborarse en sartén o incluso en microondas.

Aun así, se conserva la esencia del postre: la mezcla de fruta fresca, el sutil toque de especias y la cobertura crocante tipo crumble, dando como resultado una tarta casera, reconfortante y de preparación simple.

Algunas personas buscan alternativas más sencillas en la cocina.

Tarta de manzana sin horno Ingredientes 200 gr de harina

125 cc de aceite vegetal

2 cucharadas de leche

1 ½ cucharaditas de azúcar

1 cucharadita de sal

150 gr de azúcar (relleno)

3 cucharadas de harina (relleno)

¾ cucharadita de canela

½ cucharadita de nuez moscada

60 gr de harina (relleno)

6 manzanas, peladas y cortadas en rodajas

100 gr de azúcar (crumble)

125 gr de manteca fría (crumble) Tarta de manzana. Preparación paso a paso Base de masa (sin uso de horno): Combina la harina con el aceite , la leche , el azúcar y la sal , mezclando hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos .

con el , la , el y la , mezclando hasta lograr una y sin . Luego estira la masa y colócala en la base de una sartén antiadherente de aproximadamente 22 cm , previamente untada con grasa o aceite . Distribúyela con las manos o ayudándote con una espátula , levantando apenas los bordes para contener el relleno .

y colócala en la base de una de aproximadamente , previamente untada con . Distribúyela con las manos o ayudándote con una , levantando apenas los para contener el . Cocínala a fuego muy bajo y con la sartén tapada durante unos 8 a 10 minutos. Controla el proceso para evitar que se queme: la idea es que la base se seque y tome apenas un leve dorado en la parte inferior. Relleno: En un recipiente, combina el azúcar con la harina , la canela y la nuez moscada hasta integrar todos los ingredientes secos de manera uniforme .

con la , la y la hasta integrar todos los de manera . Luego espolvorea esta preparación sobre las manzanas y mezcla bien para que queden completamente cubiertas y absorban los sabores .

y mezcla bien para que queden completamente cubiertas y absorban los . A continuación, coloca las manzanas distribuyéndolas de forma pareja sobre la base ya cocida. Así puedes preparar este postre sin horno. Crumble (sin horno): Trabaja la manteca bien fría junto con el azúcar y la harina , frotando los ingredientes hasta obtener una consistencia granulada , similar a la arena .

junto con el y la , frotando los ingredientes hasta obtener una , similar a la . Después, reparte el crumble de manera uniforme sobre la capa de manzanas. Cocción final sin horno: Cubre la sartén con tapa y continúa la cocción a fuego muy bajo durante unos 30 a 35 minutos . En caso de ser posible, utiliza un difusor térmico o una plancha debajo de la sartén para moderar el calor y evitar que la base se queme .

con y continúa la cocción a durante unos . En caso de ser posible, utiliza un o una debajo de la sartén para moderar el y evitar que la . La cocción debe realizarse de manera pausada y con la sartén tapada, con el objetivo de lograr que las manzanas se suavicen y que el crumble termine de cocinarse correctamente. En caso de contar con una hornalla doble, conviene ir alternando la posición para asegurar una cocción más uniforme en toda la superficie. La tarta de manzana es un postre clásico que se adapta a todo tipo de reuniones y momentos familiares. Versión en microondas: Puedes armar la preparación en un recipiente apto para microondas .

. Cúbrelo con film plástico , evitando que entre en contacto con la capa de crumble , y cocina a potencia media-alta durante 10 a 12 minutos .

, evitando que entre en contacto con la capa de , y cocina a durante . Luego retira la cobertura y deja reposar unos 5 minutos adicionales para que el crumble pierda humedad y termine de secarse. Enfriado y desmolde: Es importante dejar que la tarta se enfríe por completo antes de desmoldarla, ya que esto permite que adquiera mayor firmeza y se mantenga estable al servirla. Su aroma a manzana y canela suele traer recuerdos de la infancia, tardes de merienda y charlas entre amigos. Tips para hacer una tarta sin horno Es recomendable utilizar una sartén antiadherente , ya que esto ayuda a prevenir que la base se adhiera o se queme durante la cocción .

, ya que esto ayuda a prevenir que la se adhiera o se queme durante la . Mantén siempre el fuego al mínimo y cocina con la sartén tapada para asegurar un calor uniforme y evitar que la masa tome un color demasiado oscuro o se cocine en exceso.

y cocina con la sartén para asegurar un y evitar que la tome un color demasiado o se cocine en exceso. Si dispones de un difusor térmico o una plancha para hornalla , colócalo bajo la sartén para repartir mejor el calor y proteger la base de una exposición directa demasiado intensa.

o una , colócalo bajo la sartén para repartir mejor el y proteger la de una exposición directa demasiado intensa. Antes de desmoldar , deja que la tarta se enfríe por completo , así conservará su estructura y será más fácil retirarla sin que se rompa .

, deja que la , así conservará su y será más fácil retirarla sin que se . Si buscas una base con mayor crocancia , puedes dorarla ligeramente en la sartén antes de incorporar el relleno .

, puedes dorarla ligeramente en la sartén antes de incorporar el . Si querés lograr un crumble más consistente y crocante, lo ideal es cocinarlo por separado en una sartén y recién incorporarlo sobre las manzanas una vez finalizada la preparación. La combinación de la fruta fresca, el toque especiado y el crumble crocante se mantiene intacta, logrando una tarta reconfortante y fácil de hacer. En caso de utilizar microondas , es conveniente cubrir el recipiente con film plástico o una tapa apta , de manera que el crumble no absorba humedad en exceso ; hacia el final del proceso, descubrí la preparación para permitir que pierda vapor y se termine de secar .

, es conveniente cubrir el con o una , de manera que el no absorba ; hacia el final del proceso, descubrí la preparación para permitir que pierda y se termine de . A la hora de elegir la fruta , se recomienda optar por manzanas verdes o variedades rojas de pulpa firme , ya que mantienen mejor su estructura durante la cocción y no se deshacen fácilmente.

, se recomienda optar por o variedades , ya que mantienen mejor su durante la cocción y no se deshacen fácilmente. También podés sumar un poco de ralladura de limón al relleno, lo que aporta un aroma cítrico fresco y un matiz perfumado al resultado final.

al relleno, lo que aporta un y un al resultado final. Por último, conviene regular la cantidad de azúcar en función del nivel de dulzor natural de las manzanas y de la preferencia personal de cada uno.

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