Pizza en cono: una receta fácil y rápida para comer sin complicaciones

Esta receta fácil de pizza en cono requiere solo 35 minutos entre preparación y cocción.

La pizza en cono llama la atención tanto de chicos como de adultos por su propuesta original , que fusiona la esencia de la pizza tradicional con la practicidad de un snack . Esta receta renovada reinventa una de las comidas más populares del mundo , ofreciendo una alternativa cómoda y actual para quienes prefieren consumir alimentos de manera rápida.

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Gracias a su particular forma cónica , permite disfrutar de los ingredientes clásicos de una pizza —como la masa crocante , el queso derretido y los distintos rellenos — de una manera mucho más práctica, sin necesidad de utilizar platos , cubiertos ni otros elementos para servirla.

Su practicidad y capacidad de adaptación hicieron que la pizza en cono ganara terreno en ferias gastronómicas, celebraciones y encuentros familiares , consolidándose como una opción llamativa para personas de todas las edades. Además, su formato facilita la preparación de distintas versiones con variados ingredientes, permitiendo probar nuevas combinaciones y ofrecer alternativas para todos los gustos .

El formato cónico de la pizza facilita saborear la masa crujiente, el queso fundido y diversos ingredientes en un solo bocado.

Como puede elaborarse fácilmente en el hogar , esta propuesta también se convierte en una actividad ideal para compartir con los más pequeños , incentivando su participación en la cocina y estimulando la imaginación durante la preparación.

Esta receta fácil de pizza en cono requiere solo 35 minutos entre preparación y cocción, ideal para quienes buscan opciones rápidas.

Esta reinterpretación de la pizza se alinea con una tendencia cada vez más extendida: alimentos cómodos de transportar y consumir fuera de casa, sin renunciar al sabor ni a una buena experiencia gastronómica.

Qué es la pizza en cono

En Argentina, la pizza en cono suele estar presente en ferias gastronómicas y distintos eventos debido a su presentación práctica, que permite consumirla mientras se camina y sin necesidad de manipularla demasiado, evitando ensuciarse.

Receta de pizza en cono

Esta versión consiste en dar forma de cono a la masa, cocinarla parcialmente en el horno y luego rellenarla con salsa de tomate, queso y los ingredientes elegidos. Después se lleva nuevamente al horno para completar la cocción, logrando que el queso se derrita por completo y que la masa adquiera una textura dorada y crocante en el exterior.

Una versión práctica de la clásica masa rellena, pensada para comer fácil y sin complicaciones en cualquier momento.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

250 g de harina 000

10 g de levadura seca

1 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite de oliva

150 ml de agua tibia

150 g de queso mozzarella rallado

100 g de jamón cocido (opcional)

100 ml de salsa de tomate para pizza

Orégano seco al gusto

1 huevo (para pincelar)

Aceite extra para aceitar los moldes

Receta de pizza en cono, rápida y fácil.

Cómo hacer pizza en cono, paso a paso

Incorporar la levadura al agua tibia y dejarla reposar durante unos cinco minutos , hasta que se formen burbujas en la superficie y la mezcla adquiera una textura espumosa .

al y dejarla reposar durante unos , hasta que se formen en la superficie y la mezcla adquiera una . Colocar la harina junto con la sal en un recipiente amplio. Formar un espacio en el centro y añadir allí el aceite junto con la preparación de levadura .

junto con la en un recipiente amplio. Formar un espacio en el centro y añadir allí el junto con la . Integrar todos los ingredientes y trabajar la masa hasta obtener una consistencia uniforme , suave y flexible. Cubrir el bollo y dejarlo descansar en un lugar cálido durante aproximadamente 20 minutos para que aumente su volumen.

hasta obtener una , suave y flexible. Cubrir el bollo y dejarlo descansar en un durante aproximadamente para que aumente su volumen. Una vez finalizado el leudado , dividir la masa en varias partes y estirar cada una formando tiras de alrededor de un centímetro de espesor .

, dividir la masa en varias partes y estirar cada una formando de alrededor de . Engrasar previamente los moldes cónicos , ya sean metálicos o confeccionados con papel aluminio , y envolver cada tira de masa alrededor de ellos, procurando que los bordes se monten levemente entre sí.

, ya sean metálicos o confeccionados con , y envolver cada tira de masa alrededor de ellos, procurando que los bordes se monten levemente entre sí. Para conseguir una superficie más dorada y uniforme tras la cocción, pintar cada cono con huevo previamente batido.

La pizza en cono despierta la curiosidad de grandes y chicos, combina pizza tradicional en formato de snack.

Cocinar los conos en un horno precalentado a 200°C durante unos ocho minutos , hasta que comiencen a tomar un leve color dorado .

en un a durante unos , hasta que comiencen a tomar un leve . Una vez listos, retirarlos cuidadosamente de los moldes y completar el interior con salsa de tomate, jamón y mozzarella.

y completar el interior con Añadir un poco de orégano por encima y volver a hornear hasta que el queso quede completamente derretido y la masa alcance una textura crocante y un tono dorado.

Sugerencia: evitar colocar una cantidad excesiva de relleno para que el queso se derrita de manera uniforme y la masa conserve su firmeza sin absorber humedad.