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8 de junio de 2026 - 11:06
Sociedad.

No tires las pencas de acelga: una receta simple, rica, rápida y económica

Las pencas de acelga suelen quedar olvidadas en la cocina, pero pueden transformarse en una receta fácil, económica y muy rica.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Recetas de la Abuela: pencas de acelga fáciles y ricas

Recetas de la Abuela: pencas de acelga fáciles y ricas

Primero hay que separar las pencas de las hojas de acelga y lavarlas bien. Luego se cortan en bastones o trozos medianos, tratando de que tengan un tamaño parecido para que se cocinen de manera pareja.

Primero hay que separar las pencas de las hojas de acelga y lavarlas bien. Luego se cortan en bastones o trozos medianos, tratando de que tengan un tamaño parecido para que se cocinen de manera pareja.

Pasar las pencas de acelga por pan rallado&nbsp;

Pasar las pencas de acelga por pan rallado 

Milanesas de pencas de acelga

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La idea es preparar pencas rebozadas, una opción práctica que se puede hacer frita, al horno o en sartén con apenas un poquito de aceite. Quedan doradas por fuera, tiernas por dentro y son perfectas para servir como entrada, guarnición o incluso como plato principal liviano.

Pencas de acelga
Primero hay que separar las pencas de las hojas de acelga y lavarlas bien. Luego se cortan en bastones o trozos medianos, tratando de que tengan un tamaño parecido para que se cocinen de manera pareja.

Primero hay que separar las pencas de las hojas de acelga y lavarlas bien. Luego se cortan en bastones o trozos medianos, tratando de que tengan un tamaño parecido para que se cocinen de manera pareja.

Ingredientes

  • Pencas de acelga limpias
  • 2 huevos
  • Pan rallado o rebozador
  • Sal
  • Pimienta
  • Ajo y perejil, opcional
  • Queso rallado, opcional
  • Aceite para cocinar
Pasar las pencas de acelga por pan rallado
Pasar las pencas de acelga por pan rallado

Pasar las pencas de acelga por pan rallado

Paso a paso

Primero hay que separar las pencas de las hojas de acelga y lavarlas bien. Luego se cortan en bastones o trozos medianos, tratando de que tengan un tamaño parecido para que se cocinen de manera pareja.

Después se hierven durante unos minutos en agua con sal, solo hasta que estén tiernas pero no demasiado blandas. La clave es que no se desarmen, porque después van a pasar por el rebozado.

Una vez cocidas, se escurren bien y se dejan enfriar unos minutos. Mientras tanto, se baten los huevos con sal, pimienta y, si se quiere, un poco de ajo y perejil para darles más sabor.

Luego se pasan las pencas por huevo y después por pan rallado. Para que queden más crocantes, se puede repetir el paso una segunda vez.

Finalmente, se cocinan en una sartén con aceite caliente hasta que estén doradas de ambos lados. También se pueden hacer al horno, en una placa apenas aceitada, hasta que tomen color.

Milanesas de pencas de acelga
Milanesas de pencas de acelga

Milanesas de pencas de acelga

Un truco de abuela

Para sumarles más sabor, al pan rallado se le puede agregar queso rallado, orégano o un poquito de pimentón. También quedan muy bien acompañadas con limón, una salsa criolla suave o una mayonesa casera.

Una receta para aprovechar todo

Las pencas de acelga son una buena manera de evitar desperdicios en la cocina. Con una preparación sencilla, esa parte que muchas veces queda olvidada puede transformarse en una comida rica, rendidora y bien casera.

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