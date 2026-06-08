Scones de limón sin harina ni manteca: una receta fácil y diferente para las tardes

Receta de scones de limón sin harina ni manteca rápida y fácil.

Es llamativo cómo la inventiva en la cocina habilita nuevas formas de disfrutar preparaciones tradicionales con versiones más livianas y distintas. Esta propuesta de scones de limón sin harina ni manteca se aleja de la receta clásica y evidencia que, con ingredientes simples , se pueden lograr resultados sabrosos.

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Su fragancia a cítricos y su consistencia tierna los convierten en una opción ideal para el desayuno o la merienda , sin sumar harinas refinadas ni grasas de origen animal . En su versión tradicional, los scones forman parte del legado gastronómico escocés y británico , habituales en encuentros sociales y celebraciones .

En esta reinterpretación, la banana madura junto con el coco rallado actúan como base de la preparación, aportando cohesión y una textura aireada característica , pero en una versión adecuada para dietas sin gluten , sin lácteos y de estilo paleo .

Receta de scones de limón sin harina ni manteca rápida y fácil.

Además, pueden conservarse en refrigeración y disfrutarse solos o acompañados con mermeladas saludables , yogur vegetal u otras combinaciones ligeras .

Receta de scones de limón sin harina ni manteca

La elaboración de estos scones comienza pisando bananas bien maduras hasta formar un puré, al que luego se le incorpora coco rallado, huevo (o una alternativa vegetal), ralladura y jugo de limón, además de un endulzante en pequeña cantidad.

Una versión innovadora de la clásica repostería británica, ideal para quienes buscan opciones sin gluten ni lácteos.

El polvo de hornear cumple la función de aportar aire a la preparación, logrando que la masa crezca suavemente y adquiera una consistencia liviana y esponjosa. No hace falta usar batidora ni realizar un amasado complejo: la mezcla se integra fácilmente en pocos minutos y queda lista para ser horneada.

Es clave emplear bananas en su punto de maduración, ya que intensifican el dulzor y funcionan como un agente natural de unión de la mezcla. El coco aporta consistencia y cuerpo a la preparación, mientras que el limón incorpora un toque fresco y aromático que se percibe en cada porción.

El producto final es un bocado húmedo, con una superficie ligeramente dorada y un aroma marcado, perfecto para consumir en cualquier momento del día.

La combinación de banana madura y coco rallado logra la textura esponjosa típica de los scones tradicionales.

Tiempo de preparación

La receta demanda un total de 30 minutos:

Preparación y mezclado: 10 minutos

Cocción al horno: 15 a 20 minutos

Ingredientes

2 bananas maduras grandes

1 taza de coco rallado seco (sin azúcar)

Ralladura de 1 limón

Jugo de 1/2 limón

1 huevo grande (o 1 “huevo” de chía o lino: 1 cda. de semillas molidas + 3 cdas. de agua)

2 cucharaditas de polvo de hornear

2 cucharadas de miel, sirope de agave o edulcorante (opcional)

1 pizca de sal

Originalmente, los scones son un símbolo de la tradición escocesa y británica, presentes en reuniones y celebraciones.

Cómo hacer scones de limón sin harina ni manteca, paso a paso

Encender el horno y llevarlo a 180°C . Forrar una placa con papel manteca para evitar que la preparación se adhiera.

y llevarlo a . Forrar una con para evitar que la preparación se adhiera. Pisado de las bananas : colocarlas en un recipiente y aplastarlas hasta lograr una textura tipo puré .

: colocarlas en un y aplastarlas hasta lograr una textura tipo . Integrar ingredientes húmedos : sumar el huevo (o su versión vegetal ), el jugo y la ralladura de limón , el endulzante y una pizca de sal . Mezclar hasta homogeneizar .

: sumar el (o su versión ), el , el y una pizca de . Mezclar hasta . Incorporar los secos: agregar el coco rallado junto con el polvo leudante y unir todo hasta conseguir una masa consistente, húmeda pero moldeable.

Son aptos para conservar en la heladera y acompañar con mermeladas saludables, yogur vegetal o solos.