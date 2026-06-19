Mundial 2026: en vivo los horarios y partidos de este viernes 19 de junio

El Mundial 2026 tendrá este viernes 19 de junio una jornada decisiva con la continuidad de la segunda fecha de la fase de grupos. Estados Unidos y Australia buscarán asegurar su clasificación, Escocia intentará sostener el liderazgo, Brasil irá por su primera victoria y Paraguay enfrentará un partido prácticamente decisivo ante Turquía.
Mundial 2026 en las escuelas de Jujuy
El Ministerio de Educación informó que el lunes habrá clases normales durante el partido entre Argentina y Austria, que comenzará a las 14. Cada escuela podrá organizar espacios para que los alumnos vean el encuentro, siempre que cuente con los recursos necesarios.
Los estudiantes deberán permanecer dentro de los establecimientos y bajo responsabilidad de las autoridades. También podrán realizarse actividades pedagógicas vinculadas con el Mundial.