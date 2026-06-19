Mundial 2026: en vivo los horarios y partidos de este viernes 19 de junio

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Paraguay y Turquía juegan para seguir con vida

Turquía y Paraguay cerrarán la jornada con un duelo marcado por la urgencia. Ambos perdieron en el debut y necesitan ganar para llegar con posibilidades a la última fecha.

El seleccionado turco cayó 2 a 0 ante Australia luego de una presentación en la que fue superado en intensidad y eficacia. El equipo dirigido por Vincenzo Montella deberá mostrar una reacción inmediata.

Paraguay llega todavía más golpeado. La Albirroja perdió 4 a 1 ante Estados Unidos y fue claramente superada por uno de los anfitriones. El equipo de Gustavo Alfaro nunca logró afirmarse y ahora necesita corregir rápido sus errores.

El entrenador argentino analiza variantes en la formación para un encuentro que puede definir el futuro paraguayo. Una derrota dejaría al equipo al borde de la eliminación, mientras que una victoria renovaría sus chances antes de la última jornada.