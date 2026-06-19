viernes 19 de junio de 2026
19 de junio de 2026 - 13:21
en vivo Minuto a minuto.

Mundial 2026: en vivo los horarios y partidos de este viernes 19 de junio

El Mundial 2026 sigue con la fecha 2 de la fase de grupos. Estados Unidos y Australia pueden asegurar la clasificación, Brasil y Paraguay necesitan ganar.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Mundial&nbsp; 2026 - Vinícius marcó el gol de Brasil en el empate 1-1 contra Marruecos. (@FIFA)

Mundial  2026 - Vinícius marcó el gol de Brasil en el empate 1-1 contra Marruecos. (@FIFA)

EN VIVO

La actividad comenzará a las 16, hora argentina, con Estados Unidos frente a Australia. Luego jugarán Escocia y Marruecos desde las 19, Brasil enfrentará a Haití a las 21.30 y Turquía-Paraguay cerrará la programación a la medianoche, ya en los primeros minutos del sábado.

Live Blog Post

Mundial 2026 en las escuelas de Jujuy

El Ministerio de Educación informó que el lunes habrá clases normales durante el partido entre Argentina y Austria, que comenzará a las 14. Cada escuela podrá organizar espacios para que los alumnos vean el encuentro, siempre que cuente con los recursos necesarios.

Los estudiantes deberán permanecer dentro de los establecimientos y bajo responsabilidad de las autoridades. También podrán realizarse actividades pedagógicas vinculadas con el Mundial.

Nota completa en Todojujuy

image

Live Blog Post

Gonzalo Montiel trabajó diferenciado y podría salir del once ante Austria

El lateral presentó una sobrecarga muscular y fue preservado en la práctica de la Selección Argentina. No tiene una lesión, pero Nahuel Molina podría reemplazarlo el lunes.

Scaloni también evalúa otros cambios: Nicolás González y Julián Álvarez aparecen como posibles titulares frente a Austria.

Nota completa en TodoJujuy.

Montiel se entrenó diferenciado.

Live Blog Post

Achraf Hakimi irá a juicio en Francia por una denuncia de violación

La Justicia francesa confirmó que el futbolista marroquí deberá enfrentar un juicio oral por una denuncia presentada en 2023. El Tribunal de Apelación de Versalles consideró que existen elementos suficientes para que la causa avance.

Hakimi niega los hechos y sostiene su inocencia. La apertura del juicio no implica una condena y todavía no se informó cuándo comenzará el debate.

Nota completa en TodoJujuy.

Achraf Hakimi
Achraf Hakimi irá a juicio en Francia por una denuncia de violación

Achraf Hakimi irá a juicio en Francia por una denuncia de violación

Live Blog Post

Mundial 2026: el arbitraje femenino marca un nuevo hito en la historia del fútbol

La FIFA designó a seis mujeres para integrar el equipo arbitral del Mundial 2026: dos serán juezas principales, tres asistentes y una trabajará en el VAR. Entre ellas se destacan Katia Itzel García, de México, y Tori Penso, de Estados Unidos.

La presencia femenina vuelve a crecer en una Copa del Mundo masculina, después del antecedente de Qatar 2022, cuando mujeres arbitraron por primera vez en este tipo de competencia.

Nota completa en TodoJujuy.

arbitraje femenino
Mundial 2026: el arbitraje femenino marca un nuevo hito en la historia del fútbol

Mundial 2026: el arbitraje femenino marca un nuevo hito en la historia del fútbol

Live Blog Post

Mundial 2026: la FIFA confirmó quién será el árbitro de Argentina-Austria

El egipcio Amin Mohamed dirigirá el partido entre la Selección Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J. El encuentro se jugará el lunes en el AT&T Stadium de Dallas.

Será su segunda participación en este Mundial, luego de arbitrar Corea del Sur-República Checa. Estará acompañado por Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como asistentes.

Nota completa en TodoJujuy.

La FIFA anunció el árbitro para el partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026.

Live Blog Post

Partidos y horarios de este viernes

  • 16.00: Estados Unidos vs. Australia — Grupo D.
  • 19.00: Escocia vs. Marruecos — Grupo C.
  • 21.30: Brasil vs. Haití — Grupo C.
  • 00.00: Turquía vs. Paraguay — Grupo D.

Embed

Live Blog Post

Paraguay y Turquía juegan para seguir con vida

Turquía y Paraguay cerrarán la jornada con un duelo marcado por la urgencia. Ambos perdieron en el debut y necesitan ganar para llegar con posibilidades a la última fecha.

El seleccionado turco cayó 2 a 0 ante Australia luego de una presentación en la que fue superado en intensidad y eficacia. El equipo dirigido por Vincenzo Montella deberá mostrar una reacción inmediata.

Paraguay llega todavía más golpeado. La Albirroja perdió 4 a 1 ante Estados Unidos y fue claramente superada por uno de los anfitriones. El equipo de Gustavo Alfaro nunca logró afirmarse y ahora necesita corregir rápido sus errores.

El entrenador argentino analiza variantes en la formación para un encuentro que puede definir el futuro paraguayo. Una derrota dejaría al equipo al borde de la eliminación, mientras que una victoria renovaría sus chances antes de la última jornada.

Embed

Live Blog Post

Brasil, obligado a ganarle a Haití

Brasil buscará su primera victoria del Mundial ante Haití. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti comenzó con un empate frente a Marruecos y necesita los tres puntos para mantenerse en carrera por el primer puesto del Grupo C.

La Verdeamarela llegó al torneo con algunas dudas y no logró imponer plenamente su juego en el estreno. Ante el rival que aparece como el más débil del grupo, tendrá la obligación de asumir el protagonismo y evitar otra sorpresa.

Roger Ibáñez y Casemiro deberán jugar con precaución, ya que fueron amonestados ante Marruecos. Una nueva tarjeta amarilla los dejaría afuera del tercer partido de la fase de grupos.

Haití perdió por la mínima frente a Escocia, aunque mostró una actuación competitiva y generó situaciones de peligro. Para el equipo caribeño, sumar frente a Brasil sería un resultado histórico y le permitiría mantener vivas sus posibilidades.

Embed

Live Blog Post

Escocia quiere sostener la punta ante Marruecos

Escocia venció 1 a 0 a Haití en su estreno y encabeza el Grupo C. Sin embargo, su rendimiento dejó algunas dudas, ya que el conjunto caribeño logró complicarlo en varios pasajes y contó con oportunidades para empatar.

El seleccionado británico tendrá ahora una prueba mucho más exigente ante Marruecos. Con tres puntos en el bolsillo, podrá afrontar el partido con mayor tranquilidad y aprovechar la necesidad de su rival.

Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, empató 1 a 1 ante Brasil en uno de los partidos más parejos de la primera fecha. El equipo africano necesita sumar para no quedar condicionado antes de la última jornada y deberá estar atento al resultado posterior entre brasileños y haitianos.

Embed

    Live Blog Post

    Estados Unidos y Australia, por la clasificación

    Estados Unidos llega fortalecido después de golear 4 a 1 a Paraguay en su debut. El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino fue superior durante gran parte del encuentro y consiguió la victoria con un gol en contra de Damián Bobadilla, un doblete de Folarin Balogun y otro tanto de Giovanni Reyna.

    El conjunto anfitrión quedó como líder del Grupo D por diferencia de gol y sabe que una nueva victoria podría asegurarle anticipadamente un lugar en la próxima instancia.

    Australia también comenzó con el pie derecho. Los Socceroos derrotaron 2 a 0 a Turquía, con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, y lograron su primera victoria en un debut mundialista desde Alemania 2006.

    Ambos equipos tienen tres puntos, por lo que el ganador quedará muy cerca de asegurar la clasificación. Estados Unidos parte con ventaja por diferencia de gol, pero Australia mostró solidez y eficacia en su primera presentación.

    Embed

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Temas
    Seguí leyendo

    Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica empataron en Atlanta

    Mundial 2026: Suiza goleó a Bosnia y se afirma en el Grupo B

    Mundial 2026: Canadá aplastó 6-0 a Qatar por el Grupo B

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel