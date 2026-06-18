jueves 18 de junio de 2026
18 de junio de 2026 - 09:17
en vivo Deportes.

Mundial 2026 en vivo minuto a minuto este jueves 18 de junio

Ya se vive a pleno un nuevo día de Mundial 2026 con el arranque de la segunda fecha este jueves 18 de junio. Todos los detalles.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
México vs Sudáfrica en el Mundial 2026.

México vs Sudáfrica en el Mundial 2026.

EN VIVO

Terminó la primera fecha del Mundial 2026 y este jueves 18 de junio empieza una nueva etapa, en la que pueden empezar a definirse los primeros clasificados a 16avos de final. Todos los detalles en vivo minuto a minuto.

En vivo minuto a minuto

Live Blog Post

Alfarcito también alienta a la Selección Nacional

La pasión por la Selección Argentina sigue recorriendo cada rincón del país y también se hizo sentir en San Francisco de Alfarcito, una pequeña localidad de la Puna jujeña donde los alumnos de primer ciclo protagonizaron una emotiva jornada de aliento al conjunto nacional.

Con banderas, cánticos y mucha alegría, los estudiantes expresaron su apoyo al equipo argentino, demostrando que el fervor por la camiseta celeste y blanca trasciende las grandes ciudades y llega hasta las comunidades más alejadas de la provincia.

LEER LA NOTA COMPLETA

Live Blog Post

De Tilcara al Mundial 2026

Jujeños oriundos de Tilcara vivieron desde adentro el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, luego de conseguir entradas a último momento para ingresar al estadio y alentar al equipo nacional.

En diálogo con Canal 4, contaron cómo fue la experiencia de buscar tickets hasta minutos antes del partido y terminar dentro de la cancha para ver el triunfo argentino. “Lo buscamos hasta lo último. Una hora antes de entrar al partido nosotros no teníamos posibilidades”, relataron.

De Tilcara al Mundial.
De Tilcara al Mundial.

De Tilcara al Mundial.

LEER LA NOTA COMPLETA

Live Blog Post

¿Los primeros clasificados?

México y Corea del Sur se enfrentan esta noche. El ganador podría transformarse en el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026.

República Checa ante Corea.
Mundial 2026: República Checa ante Corea.

Mundial 2026: República Checa ante Corea.

Live Blog Post

Los partidos de este jueves 18 de junio

  • 13:00 - República Checa - Sudáfrica
  • 16:00 - Suiza - Bosnia Herzegovina
  • 19:00 Canadá - Qatar
  • 22:00 - México - Corea del Sur

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alfarcito también alienta a la Selección: la locura mundialista llegó a la Puna jujeña

De Tilcara al Mundial 2026: jujeños presentes en el debut de la Selección Argentina

Mundial 2026: Colombia arrancó con un triunfo ante Uzbekistán

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel