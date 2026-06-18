Mundial 2026 en vivo minuto a minuto este jueves 18 de junio

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Alfarcito también alienta a la Selección Nacional

La pasión por la Selección Argentina sigue recorriendo cada rincón del país y también se hizo sentir en San Francisco de Alfarcito, una pequeña localidad de la Puna jujeña donde los alumnos de primer ciclo protagonizaron una emotiva jornada de aliento al conjunto nacional.

Con banderas, cánticos y mucha alegría, los estudiantes expresaron su apoyo al equipo argentino, demostrando que el fervor por la camiseta celeste y blanca trasciende las grandes ciudades y llega hasta las comunidades más alejadas de la provincia.

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