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18 de junio de 2026 - 12:01
Deportes.

Por qué los botines rosas dominan el Mundial 2026

Los botines rosas se convirtieron en una de las imágenes más repetidas del Mundial 2026 por su alto contraste con el césped

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Por qué los botines rosas dominan el Mundial 2026

Por qué los botines rosas dominan el Mundial 2026

Si hay una imagen que se repite partido tras partido en el Mundial 2026, además de los goles y las tribunas repletas, es la de los botines rosas. Futbolistas de distintas selecciones aparecen con calzado en tonos fucsia y rosa eléctrico, una tendencia que se convirtió en una de las marcas visuales de la Copa del Mundo.

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Aunque muchos fanáticos creen que se trata de una exigencia organizativa, no existe una disposición de la FIFA que obligue a los jugadores a utilizar este color. La elección responde a una tendencia impulsada por los fabricantes de indumentaria deportiva, que buscan maximizar la visibilidad dentro del campo de juego.

El contraste con el césped, una de las claves

Especialistas en diseño deportivo coinciden en que el rosa eléctrico ofrece un fuerte contraste con el verde del césped, permitiendo que el movimiento de los futbolistas se destaque más fácilmente tanto en los estadios como en las transmisiones televisivas y en los dispositivos móviles.

En una época donde millones de personas siguen los partidos desde celulares, tablets y redes sociales, los colores brillantes generan un impacto visual inmediato y ayudan a que las imágenes sean más llamativas.

Messi, una de las excepciones

Entre tantos botines rosas hubo una figura que llamó la atención por elegir otro camino. En el debut de la Selección Argentina, Lionel Messi utilizó un modelo en tonos blancos, celestes y dorados, alejándose de la tendencia predominante que se observa en la mayoría de los encuentros del Mundial.

La elección del capitán argentino contrasta con la imagen que domina el torneo, donde el rosa eléctrico se transformó en el color más visto dentro del campo de juego.

el último tango

Del negro tradicional al fucsia

Durante décadas, los botines negros fueron una marca registrada del fútbol. Sin embargo, la evolución de la moda deportiva y las nuevas estrategias comerciales cambiaron por completo el panorama.

Hoy, el rosa eléctrico parece haber reemplazado al clásico negro como el color de referencia en la Copa del Mundo. Más allá de gustos y preferencias, se convirtió en una de las postales más llamativas del Mundial 2026 y en un fenómeno que no pasa desapercibido para jugadores, entrenadores ni espectadores.

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