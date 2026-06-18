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18 de junio de 2026 - 01:03
Fútbol.

Mundial 2026: Colombia arrancó con un triunfo ante Uzbekistán

Con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, Colombia derrotó 3 a 1 a Uzbekistán en su estreno en el Mundial 2026.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Colombia ante Uzbekistán.

Colombia ante Uzbekistán.

Colombia ante Uzbekistán.

Colombia ante Uzbekistán.

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La selección de Colombia debutó con una victoria por 3 a 1 sobre Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026, en un encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México.

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Por la misma zona, Portugal y RD Congo igualaron 1 a 1, por lo que los cafeteros quedaron como líderes del grupo tras la jornada inaugural.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo. Luis Díaz desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para Daniel Muñoz, que llegó al área y punteó la pelota para vencer al arquero Utkir Yusupov.

Colombia ante Uzbekistán.
Colombia ante Uzbekistán.

Colombia ante Uzbekistán.

Cuando parecía que Colombia tenía el partido controlado, Uzbekistán sorprendió a los 60 minutos. Tras un remate de Eldor Shomurodov, el arquero Camilo Vargas no pudo contener el balón y Abbosbek Fayzullaev aprovechó el rebote para empujar la pelota de cabeza y establecer el empate.

La reacción colombiana fue inmediata. Apenas seis minutos después, Gustavo Puerta asistió a Luis Díaz, quien recibió dentro del área y definió al palo izquierdo. Aunque Yusupov alcanzó a tocar el balón, no logró evitar el segundo gol de la Tricolor.

Ya en tiempo de desuento, Jaminton Campaz apareció por el segundo palo para meter un cabezazo y sellar el triunfo 3 a 1.

Co n este resultado, Colombia comenzó su camino mundialista con tres puntos fundamentales y tomó ventaja en un Grupo K que se presenta muy parejo tras el empate entre Portugal y RD Congo.

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