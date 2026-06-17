Mundial 2026: sobre la hora, Ghana derrotó 1 a 0 a Panamá

Ghana venció 1-0 a Panamá por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un partido disputado bajo una fina lluvia en Toronto y que se definió recién en tiempo de descuento.

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El encuentro fue parejo, aunque Panamá tuvo mayor dominio durante varios pasajes del juego. El equipo centroamericano manejó mejor la pelota, generó las situaciones más claras y buscó romper el cero, pero no logró convertir.

Durante el primer tiempo, africanos y centroamericanos no lograron sacarse diferencias. Panamá tuvo más presencia ofensiva y llegó con peligro al área rival, aunque le faltó precisión en la definición.

El partido se fue al entretiempo sin goles, con la sensación de que Panamá había estado más cerca de ponerse en ventaja.

Ghana tuvo una chance clara con Jordan Ayew

Panamá ante Ghana. Panamá ante Ghana.

En el complemento, Ghana encontró espacios para lastimar de contraataque. A los 64 minutos tuvo la jugada más clara hasta ese momento: un disparo cruzado quedó muy cerca de la portería y Jordan Ayew apareció para empujarla.

Sin embargo, en el choque con la defensa panameña, la pelota pasó muy cerca y terminó saliendo fuera del área. Fue la gran oportunidad desperdiciada por el equipo africano en la segunda parte.

Gol agónico para ganar el partido

Cuando todo parecía encaminado al empate, Ghana golpeó en la última jugada del partido. En tiempo de descuento, un contragolpe letal terminó con Yirenkyi recibiendo dentro del área.

El atacante quedó de frente al arco y solo tuvo que empujar la pelota para marcar el 1-0 definitivo.

Con este triunfo, Ghana consiguió tres puntos importantes en el inicio del Grupo L. Por la misma zona, Inglaterra le ganó 4-2 a Croacia y también arrancó con victoria en el Mundial 2026.