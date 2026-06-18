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18 de junio de 2026 - 09:42
Jujuy.

Alfarcito también alienta a la Selección: la locura mundialista llegó a la Puna jujeña

Desde San Francisco de Alfarcito, alumnos de primer ciclo alentaron a la Selección Argentina con banderas, cánticos y mucho entusiasmo.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
San Francisco de Alfarcito, Cochinoca - Jujuy&nbsp;

San Francisco de Alfarcito, Cochinoca - Jujuy 

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Con banderas, cánticos y mucha alegría, los estudiantes expresaron su apoyo al equipo argentino, demostrando que el fervor por la camiseta celeste y blanca trasciende las grandes ciudades y llega hasta las comunidades más alejadas de la provincia.

Embed - ALFARCITO TAMBIÉN LATE POR LA SELECCIÓN ARGENTINA

Una actividad para compartir y disfrutar

La iniciativa fue acompañada por la profesora de Educación Física, Lorena Alzate, quien compartió junto a los niños una actividad cargada de entusiasmo, compañerismo y espíritu deportivo.

Durante la jornada, los alumnos participaron de distintas propuestas recreativas vinculadas al fútbol y aprovecharon la ocasión para enviar su aliento a los jugadores argentinos, en un ambiente de celebración y orgullo nacional.

Alfarcito, presente en cada apoyo a la Selección

San Francisco de Alfarcito se encuentra ubicado al sur del departamento Cochinoca, sobre la Ruta Provincial Nº 11, cerca de la Laguna de Guayatayoc y a aproximadamente 96 kilómetros al sur de Abra Pampa.

Desde este pintoresco poblado de la Puna jujeña, los más pequeños demostraron que la pasión por la Selección Argentina une a todo el país. Con su energía y entusiasmo, se sumaron a miles de argentinos que acompañan al equipo nacional en cada presentación, llevando el sentimiento albiceleste hasta el corazón mismo de la puna.

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