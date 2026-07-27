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27 de julio de 2026 - 18:12
Deportes.

Dos jujeños fueron convocados a la Selección Argentina de Cestoball

Los deportistas de Yungas Cestoball y Defensores Cestoball Jujuy representarán a la provincia en el seleccionado nacional.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
JuanMedina, de Yungas Cestoball del Club Sportivo Alberdi, y Maite Castillo

Juan Medina, de Yungas Cestoball del Club Sportivo Alberdi, y Maite Castillo

Juan Medina, de Yungas Cestoball del Club Sportivo Alberdi, y Maite Castillo, representante de Defensores Cestoball Jujuy, fueron convocados para integrar la Selección Argentina de Cestoball. Ambos deportistas formaron parte de los seleccionados de Primera de Jujuy y se destacaron durante la competencia nacional.

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La convocatoria representa un importante reconocimiento para los jugadores y para el trabajo que vienen realizando sus respectivos clubes. La presencia de ambos también confirma el crecimiento de una disciplina que continúa sumando participantes, instituciones y espacios de competencia en distintos puntos de la provincia.

La noticia fue celebrada por la Asociación Jujeña de Cestoball, que destacó a Juan Medina y Maite Castillo como los representantes de Jujuy dentro del seleccionado nacional. La confirmación también fue difundida por espacios dedicados a la promoción de este deporte en Argentina.

Juan Medina, de Yungas Cestoball del Club Sportivo Alberdi, y Maite Castillo

Juan Medina, de Yungas Cestoball del Club Sportivo Alberdi, y Maite Castillo

Juan Medina y Maite Castillo representarán a Jujuy

Juan Medina desarrolla su actividad deportiva en Yungas Cestoball, equipo perteneciente al Club Sportivo Alberdi. La institución tiene una participación activa en la formación y promoción de jugadores en la región de las Yungas.

Por su parte, Maite Castillo integra Defensores Cestoball Jujuy, una de las instituciones que impulsa la disciplina en la capital provincial y participa de los procesos de preparación de los seleccionados jujeños.

Los dos deportistas fueron observados durante su participación con Jujuy en el Campeonato Argentino de Selecciones. Ese certamen reúne a jugadores de diferentes provincias y funciona como una de las principales instancias para evaluar rendimientos individuales y colectivos.

La Confederación Argentina de Cestoball confecciona sus nóminas a partir de las actuaciones registradas durante la competencia. En ese contexto, el desempeño de Medina y Castillo les permitió ingresar en la consideración de los cuerpos técnicos nacionales.

Como se juega al cestoball

El cestoball es un deporte dinámico que combina elementos del básquet y el balonmano. Se juega entre dos equipos de seis integrantes, divididos en tres atacantes y tres defensores, con el objetivo de convertir puntos lanzando la pelota a la canasta rival.

Cestoball&nbsp;

Cestoball

No se permite picar ni correr con el balón. Quien lo recibe puede dar hasta tres pasos antes de pasar o lanzar. La defensa se basa en la marcación, los bloqueos y las intercepciones. Los partidos tienen dos tiempos de 20 minutos, con un descanso de 10, y las faltas se sancionan con tiros libres. Además de promover el juego limpio, el cestoball mejora la coordinación, la resistencia física y el trabajo en equipo.

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