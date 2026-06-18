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18 de junio de 2026 - 15:24
Deportes.

Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica empataron en Atlanta

República Checa y Sudáfrica empataron 1 a 1 por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Ambos siguen sin poder ganar en la Copa.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica empataron enAtlanta

Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica empataron en Atlanta

República Checa y Sudáfrica empataron 1 a 1 este jueves en Atlanta, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El combinado europeo comenzó ganando con un gol tempranero de Michal Sadílek, pero los “Bafana Bafana” llegaron al empate en el tramo final con un penal convertido por Mokoena.

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Ambos seleccionados venían de perder en sus respectivos debuts y necesitaban sumar para seguir con chances de clasificación. El empate dejó a los dos con un punto en la zona y con la obligación de jugarse todo en la última fecha.

El partido comenzó con intensidad y República Checa no tardó en ponerse en ventaja. A los 6 minutos, el equipo europeo construyó una buena jugada ofensiva que Michal Sadílek transformó en gol para sorprender a Sudáfrica.

Ese tanto inicial le permitió al combinado checo manejar el partido con mayor tranquilidad durante varios pasajes del encuentro. Sudáfrica, por su parte, intentó reaccionar y buscar espacios para llegar al empate.

Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica empataron en Atlanta
Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica empataron en Atlanta

Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica empataron en Atlanta

El encuentro se mantuvo parejo y con pocas diferencias entre ambos equipos. Cuando parecía que República Checa podía quedarse con tres puntos importantes, llegó una acción clave sobre el final.

A los 83 minutos, la árbitra Toni Penso sancionó una mano de los checos dentro del área. Mokoena se hizo cargo del penal y lo cambió por gol para establecer el 1 a 1 definitivo. Con ese tanto, Sudáfrica rescató un punto valioso y evitó una segunda derrota consecutiva en el Mundial.

El Grupo A del Mundial 2026

Con este resultado, República Checa y Sudáfrica quedaron con un punto cada uno en el Grupo A. Los dos equipos siguen sin poder ganar, pero mantienen abierta la posibilidad de clasificar a los 16avos de final. Por la misma zona, México y Corea del Sur se enfrentarán desde las 22 horas, ambos con 3 unidades. Ese partido puede empezar a definir el panorama del grupo de cara a la última fecha.

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