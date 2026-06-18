Mundial 2026: Canadá aplastó 6-0 a Qatar por el Grupo B

Canadá goleó 6-0 a Qatar por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en una actuación contundente que le permitió al seleccionado norteamericano conseguir una victoria histórica en la Copa del Mundo.

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El equipo dirigido por Jesse Marsch fue superior de principio a fin y golpeó rápido en el primer tiempo. Qatar nunca logró hacer pie ante el vendaval ofensivo canadiense, que encontró espacios, generó situaciones y fue efectivo cada vez que llegó al área.

A los 16 minutos, Cyle Larin abrió el marcador con un remate de zurda desde muy cerca, tras un saque de esquina. Con ese tanto, Canadá empezó a encaminar un partido que dominaría con autoridad.

A los 29 minutos apareció Jonathan David para marcar el segundo gol y ampliar la ventaja. El delantero canadiense sería una de las grandes figuras del encuentro.

Antes del descanso, Canadá volvió a golpear. A los 45+3, Alistair Johnston envió un centro desde el sector izquierdo, Larin ganó de cabeza y el arquero catarí desvió la pelota, pero David apareció en el rebote y empujó el balón al fondo de la red para poner el 3-0.

Una goleada histórica para Canadá

En el segundo tiempo, Canadá no bajó la intensidad. A los 66 minutos, Nathan Saliba marcó en su debut mundialista apenas diez minutos después de ingresar como reemplazo de Ismaël Koné.

Canadá goleó a Qatar. Canadá goleó a Qatar.

A los 75, Jacob Shaffelburg también aprovechó sus minutos en cancha: había ingresado poco antes y anotó el 5-0 para estirar aún más la diferencia.

El sexto llegó en tiempo de descuento. A los 90+2, Jonathan David completó su gran noche con un remate de zurda desde el centro del área, tras asistencia de Nathan Saliba, y selló el 6-0 definitivo.

Con este resultado, Canadá consiguió una victoria histórica y quedó muy bien perfilada en el Grupo B del Mundial 2026.