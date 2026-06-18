Mundial 2026: Suiza goleó a Bosnia y se afirma en el Grupo B

Suiza venció 4-1 a Bosnia por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 , en un partido que se terminó definiendo en el tramo final con una ráfaga de goles del seleccionado europeo.

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El encuentro se abrió recién en el segundo tiempo, cuando Suiza encontró los espacios necesarios para lastimar y marcar diferencias. Manzambi, que había ingresado minutos antes, fue una de las grandes figuras del partido.

A los 73 minutos, Manzambi apareció dentro del área y marcó el primer gol para Suiza con una gran volea desde el punto de penal. El tanto destrabó un partido que venía complicado y le dio impulso al equipo suizo.

Diez minutos más tarde, a los 83, Rubén Vargas amplió la ventaja con un golazo para encaminar el triunfo.

Suiza lo sentenció sobre el final

A los 89 minutos, Manzambi volvió a aparecer y marcó el tercero de Suiza, sellando una actuación decisiva desde su ingreso al campo de juego.

Bosnia logró descontar en tiempo adicional, a los 47 minutos del segundo tiempo, con un gol de Ermin Mahmic, que puso el partido 3-1.

Sin embargo, Suiza todavía tendría una oportunidad más. A los 52 minutos del complemento, Granit Xhaka convirtió de penal y estableció el 4-1 definitivo.

Con este resultado, Suiza sumó una victoria importante en la segunda fecha del Grupo B y dio un paso clave en su camino dentro del Mundial 2026.