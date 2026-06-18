Mundial 2026: Suiza goleó a Bosnia y se afirma en el Grupo B

Suiza venció 4-1 a Bosnia por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en un partido que se terminó definiendo en el tramo final con una ráfaga de goles del seleccionado europeo.
El encuentro se abrió recién en el segundo tiempo, cuando Suiza encontró los espacios necesarios para lastimar y marcar diferencias. Manzambi, que había ingresado minutos antes, fue una de las grandes figuras del partido.
Manzambi abrió el camino para Suiza
A los 73 minutos, Manzambi apareció dentro del área y marcó el primer gol para Suiza con una gran volea desde el punto de penal. El tanto destrabó un partido que venía complicado y le dio impulso al equipo suizo.
Diez minutos más tarde, a los 83, Rubén Vargas amplió la ventaja con un golazo para encaminar el triunfo.
Suiza lo sentenció sobre el final
A los 89 minutos, Manzambi volvió a aparecer y marcó el tercero de Suiza, sellando una actuación decisiva desde su ingreso al campo de juego.
Bosnia logró descontar en tiempo adicional, a los 47 minutos del segundo tiempo, con un gol de Ermin Mahmic, que puso el partido 3-1.
Sin embargo, Suiza todavía tendría una oportunidad más. A los 52 minutos del complemento, Granit Xhaka convirtió de penal y estableció el 4-1 definitivo.
Con este resultado, Suiza sumó una victoria importante en la segunda fecha del Grupo B y dio un paso clave en su camino dentro del Mundial 2026.
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