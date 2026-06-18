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18 de junio de 2026 - 18:04
Fútbol.

Mundial 2026: Suiza goleó a Bosnia y se afirma en el Grupo B

El equipo suizo resolvió el partido en el tramo final, con dos goles de Manzambi, uno de Vargas y un penal convertido por Xhaka.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Goleada de Suiza.

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El encuentro se abrió recién en el segundo tiempo, cuando Suiza encontró los espacios necesarios para lastimar y marcar diferencias. Manzambi, que había ingresado minutos antes, fue una de las grandes figuras del partido.

Manzambi abrió el camino para Suiza

A los 73 minutos, Manzambi apareció dentro del área y marcó el primer gol para Suiza con una gran volea desde el punto de penal. El tanto destrabó un partido que venía complicado y le dio impulso al equipo suizo.

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Mundial 2026: triunfo de Suiza.

Mundial 2026: triunfo de Suiza.

Diez minutos más tarde, a los 83, Rubén Vargas amplió la ventaja con un golazo para encaminar el triunfo.

Suiza lo sentenció sobre el final

A los 89 minutos, Manzambi volvió a aparecer y marcó el tercero de Suiza, sellando una actuación decisiva desde su ingreso al campo de juego.

Bosnia logró descontar en tiempo adicional, a los 47 minutos del segundo tiempo, con un gol de Ermin Mahmic, que puso el partido 3-1.

Sin embargo, Suiza todavía tendría una oportunidad más. A los 52 minutos del complemento, Granit Xhaka convirtió de penal y estableció el 4-1 definitivo.

Con este resultado, Suiza sumó una victoria importante en la segunda fecha del Grupo B y dio un paso clave en su camino dentro del Mundial 2026.

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