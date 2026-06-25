jueves 25 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de junio de 2026 - 09:56
Jujuy.

FNE 2026: Canal 4 transmitirá en vivo la Elección del Colegio Santa Bárbara

El Santa Bárbara elige este viernes a su representante para la FNE 2026. Será transmitida desde las 21 por Canal 4 como beneficio exclusivo para sus clientes.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Candidatas del Colegio Santa Bárbara&nbsp;

Candidatas del Colegio Santa Bárbara 

Lee además
Elecciones de este viernes.
Emoción.

FNE 2026: seis colegios eligieron representante este viernes
FNE 2026: Lola Etchecopar Fassola fue elegida representante del Colegio del Salvador
Jujuy.

FNE 2026: Lola Etchecopar Fassola fue elegida representante del Colegio del Salvador

Embed - Canal 4 transmitirá en vivo la Elección del Colegio Santa Bárbara

A qué hora es la transmisión de la Elección del Colegio Santa Bárbara

Todos los clientes de Canal 4, podrán mirar de forma exclusiva este viernes 26 de junio, desde las 21 horas, el minuto a minuto de la pasada de las candidatas, el baile de los pajes y la elección de la flamante soberana del Santa Bárbara. La transmisión se podrá ver por la frecuencia 4 analógica y frecuencia 11 en HD.

La elegida tendrá la responsabilidad de representar al Colegio Santa Bárbara en las próximas etapas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y buscará dejar su nombre en la historia de una de las instituciones educativas más tradicionales de Jujuy.

Victoria Zamar, la representante por el año 2025, será la encargada de entregar los atributos a la joven que resulte elegida en una de las noches más importantes para los estudiantes de la promo 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: seis colegios eligieron representante este viernes

FNE 2026: Lola Etchecopar Fassola fue elegida representante del Colegio del Salvador

FNE 2026: la escuela municipal Marina Vilte coronó a Selene Juárez Salguero

FNE 2026: el Secundario 5 presentó a sus candidatas

FNE 2026: las candidatas del Sagrado Corazón de Palpalá

Lo que se lee ahora
Jujuy bajo cero  video
Jujuy.

Tres ciudades de Jujuy registraron temperaturas de 10 grados bajo cero este jueves

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Ejerciciode emergencia en el Aeropuerto de Jujuy  video
Jujuy.

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy

Deudores alimentarios no podrán renovar la licencia de conducir en Jujuy (Foto generada con IA)
Jujuy.

Deudores alimentarios no podrán renovar la licencia en Jujuy

Hay al menos 164 muertos y más de 971 heridos por los terremotos en Venezuela video
Mundo.

Hay al menos 164 muertos y más de 971 heridos por los terremotos en Venezuela

Solidaridad con perros callejeros.
Solidaridad.

Frío extremo en Jujuy: piden ayuda para hacer cuchas para perros callejeros

Presunto femicidio. video
Policiales.

Presunto femicidio en Alto Comedero: este jueves se realizará la autopsia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel