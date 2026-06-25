FNE 2026: Canal 4 transmitirá en vivo la Elección del Colegio Santa Bárbara

Candidatas del Colegio Santa Bárbara

La FNE 2026 se vive a pleno en Jujuy, y Colegio Santa Bárbara elige este viernes a su representante. Es por eso, que los clientes de Canal 4 tienen un beneficio exclusivo y pueden seguir el minuto a minuto del evento que reúne a los estudiantes jujeños.

Embed - Canal 4 transmitirá en vivo la Elección del Colegio Santa Bárbara

A qué hora es la transmisión de la Elección del Colegio Santa Bárbara Todos los clientes de Canal 4, podrán mirar de forma exclusiva este viernes 26 de junio, desde las 21 horas, el minuto a minuto de la pasada de las candidatas, el baile de los pajes y la elección de la flamante soberana del Santa Bárbara. La transmisión se podrá ver por la frecuencia 4 analógica y frecuencia 11 en HD.

La elegida tendrá la responsabilidad de representar al Colegio Santa Bárbara en las próximas etapas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y buscará dejar su nombre en la historia de una de las instituciones educativas más tradicionales de Jujuy. Victoria Zamar, la representante por el año 2025, será la encargada de entregar los atributos a la joven que resulte elegida en una de las noches más importantes para los estudiantes de la promo 2026.

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