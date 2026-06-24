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24 de junio de 2026 - 20:16
Fiesta.

FNE 2026: el Secundario 5 presentó a sus candidatas

La elección del Secundario Nº 5 se realizará el próximo 8 de julio, desde las 14 horas, donde dirán presentes 18 candidatas.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas del Secundario 5.

Candidatas del Secundario 5.

La elección de la representante del Secundario N.º 5 para la FNE 2026 se llevará adelante el miércoles 8 de julio, a partir de las 14 horas.

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Durante la jornada, 18 estudiantes se presentarán ante la comunidad educativa con la ilusión de representar a la institución en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Las candidatas del Secundario 5

  • Fiorella Rodriguez
  • Camila Maidana
  • Maricel Gaspar
  • Gilda Ayoare
  • Mikaela Gutierrez
  • Julieta Jaramillo
  • Antonella Vilte
  • Paola Espejo
  • Bianca Baños
  • Jazmin Portal
  • Antonela Choque
  • Guadalupe Aixa Quiroga
  • Luana Micaela Cruz
  • Karen Mamaní
  • Zaira Aylen Balvin
  • Luna Lorca
  • Pilar Cabrera
  • Valentina Alvarez
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FNE 2026: las elecciones que se vienen

  • Colegio Santa Barbara: 26 de junio
  • Colegio Sagrado Corazón (Palpalá): 8 de julio
  • Colegio Secundario Nº 5: 8 de julio

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