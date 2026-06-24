FNE 2026: el Secundario 5 presentó a sus candidatas

La elección de la representante del Secundario N.º 5 para la FNE 2026 se llevará adelante el miércoles 8 de julio, a partir de las 14 horas.
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La elección del Secundario Nº 5 se realizará el próximo 8 de julio, desde las 14 horas, donde dirán presentes 18 candidatas.
La elección de la representante del Secundario N.º 5 para la FNE 2026 se llevará adelante el miércoles 8 de julio, a partir de las 14 horas.
Durante la jornada, 18 estudiantes se presentarán ante la comunidad educativa con la ilusión de representar a la institución en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
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