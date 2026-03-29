El Talar: un hombre murió tras ser apuñalado

Un violento episodio tuvo lugar en la localidad de El Talar, donde un hombre perdió la vida tras sufrir múltiples heridas con un arma blanca. El caso es investigado por la Justicia.

El Talar: un hombre murió tras ser apuñalado y hay un detenido Un grave hecho de violencia sacudió a la localidad de El Talar durante la madrugada, cuando un hombre fue encontrado sin vida tras haber sido atacado con un arma blanca.

Según se pudo reconstruir, todo comenzó alrededor de las 3 de la mañana, cuando las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una persona herida en un comercio de la zona. De inmediato, personal de emergencias médicas se trasladó al lugar, donde constató que la víctima presentaba múltiples lesiones y ya no tenía signos vitales.

Tras el arribo de los efectivos policiales, se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención al equipo de Criminalística, que realizó las pericias en la escena. En ese marco, los investigadores lograron secuestrar un arma blanca que estaría vinculada al hecho.

Con el avance de las primeras tareas investigativas, se logró la detención de un hombre señalado como el principal sospechoso del ataque. Por estas horas, se busca determinar cómo se desencadenó el episodio y si hubo otras personas involucradas. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de San Pedro, donde se le practicará la autopsia que permitirá establecer con mayor precisión las causas del fallecimiento.

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