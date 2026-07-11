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11 de julio de 2026 - 19:04
Deporte.

Final del M15 en Jujuy: Estevez y Zárate van por el título

Juan Estevez y Carlos Zárate disputarán este domingo la gran final del ITF World Tennis Tour M15 de Jujuy. El partido comenzará a las 11 en el Club Sociedad Tiro y Gimnasia, con entrada libre y transmisión en vivo de Canal 4 Jujuy.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Final del M15 en Jujuy: Estevez y Zárate&nbsp;

Final del M15 en Jujuy: Estevez y Zárate 

El ITF World Tennis Tour M15 de Jujuy llega a su definición este domingo con una final que promete un gran nivel de tenis. Juan Estévez y Carlos Zárate se enfrentarán desde las 11 de la mañana en las canchas del Club Sociedad Tiro y Gimnasia de San Salvador de Jujuy, en un encuentro con entrada libre y gratuita.

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Durante toda la semana, ambos tenistas demostraron un gran rendimiento y se ganaron un lugar en la definición tras superar exigentes cruces de semifinales.

Así llegaron a la final

Juan Estevez accedió al partido decisivo luego de vencer a Aguilar Cardozo por 7/6 y 6/4, en un encuentro muy parejo que logró destrabar con un sólido rendimiento en los momentos clave.

Por su parte, Carlos Zárate mostró su mejor versión para derrotar a Tiago Cigarrán por 7/6 y 6/1, sellando su clasificación con una gran actuación que ilusiona de cara a la final.

Canal 4 transmitirá la definición

Los fanáticos del tenis podrán seguir el encuentro desde las tribunas o a través de la pantalla de Canal 4 Jujuy, que realizará la transmisión en vivo de la final desde las 11.

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Jujuy sigue creciendo como sede del tenis internacional

La provincia volvió a recibir este año una fecha del Circuito ITF World Tennis Tour M15, consolidándose como uno de los escenarios elegidos para competencias internacionales.

Además, el director del torneo adelantó que Jujuy está muy cerca de dar un nuevo salto de calidad. Según confirmó, existen gestiones muy avanzadas para organizar en 2027 un Challenger de 50 mil dólares, un certamen de mayor jerarquía dentro del circuito profesional.

La llegada de ese torneo permitiría que la provincia reciba jugadores ubicados en puestos más altos del ranking mundial, muchos de ellos habituales participantes de los cuadros principales y las clasificaciones de los torneos de Grand Slam, fortaleciendo el crecimiento del tenis internacional en Jujuy.

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