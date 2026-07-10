Encontraron el cuerpo de un hombre en un canal cercano al aeropuerto de Perico

Ciudad Perico - Jujuy

Durante la tarde de este viernes, encontraron el cuerpo de un hombre el interior de un canal de riego ubicado en la zona rural de Ciudad Perico, en inmediaciones de Los Lapachos y a la altura de la Ruta Nacional 66.

Hasta el momento, el hombre no fue identificado, por lo que permanece registrado como NN.

Intervino la Unidad Regional 6 Tras el hallazgo, personal policial de la Unidad Regional 6 de Perico intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó en manos del MPA Las actuaciones se encuentran a cargo de la ayudante fiscal, doctora Calderón. Además, ya tomó intervención el Ministerio Público de la Acusación, que continuará con las medidas para determinar la identidad de la persona y las circunstancias del hecho.

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