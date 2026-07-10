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10 de julio de 2026 - 20:17
Jujuy.

Encontraron el cuerpo de un hombre en un canal cercano al aeropuerto de Perico

El cuerpo todavía no fue identificado y fue registrado como NN. En el lugar trabajó personal policial de la Unidad Regional 6 y ya interviene el Ministerio Público de la Acusación.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Ciudad Perico - Jujuy&nbsp;

Ciudad Perico - Jujuy 

Durante la tarde de este viernes, encontraron el cuerpo de un hombre el interior de un canal de riego ubicado en la zona rural de Ciudad Perico, en inmediaciones de Los Lapachos y a la altura de la Ruta Nacional 66.

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Hasta el momento, el hombre no fue identificado, por lo que permanece registrado como NN.

Intervino la Unidad Regional 6

Tras el hallazgo, personal policial de la Unidad Regional 6 de Perico intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó en manos del MPA

Las actuaciones se encuentran a cargo de la ayudante fiscal, doctora Calderón. Además, ya tomó intervención el Ministerio Público de la Acusación, que continuará con las medidas para determinar la identidad de la persona y las circunstancias del hecho.

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