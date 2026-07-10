Horror en Tucumán: investigan a un hombre por la muerte de su hermana

Le envió un audio a su hijo y luego encontraron muerta a su hermana en Tucumán

La Justicia de Tucumán investiga a un hombre de 61 años por el presunto homicidio de su hermana , una mujer de 62 años que fue encontrada muerta en una vivienda del barrio El Bosque, en San Miguel de Tucumán. El sospechoso habría enviado un audio de WhatsApp a su hijo en el que presuntamente confesó el crimen .

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre calle España al 1500. Tras recibir el mensaje, el hijo del hombre se dirigió rápidamente al domicilio y evitó que la situación fuera aún más grave . Al ingresar a la vivienda, el joven encontró el cuerpo sin vida de su tía , identificada como Graciela del Valle Castaño, y a pocos metros observó a su padre con heridas de gravedad .

Luego del aviso a las autoridades, el hombre recibió asistencia médica y fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla . De acuerdo con la información disponible, permanece internado fuera de peligro y posteriormente fue derivado a un centro de salud mental.

La investigación quedó en manos de una fiscalía especializada . La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo. El expediente fue caratulado como “presunto homicidio agravado por el vínculo”.

Le envió un audio a su hijo y luego encontraron muerta a su hermana en Tucumán

El fiscal dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales y de la División Homicidios de la Policía de Tucumán para realizar las pericias correspondientes y recolectar pruebas en la vivienda.

La autopsia será clave

Los primeros informes indicarían que el hombre habría matado a su hermana y luego intentado ahorcarse, aunque la soga se habría roto. Sin embargo, durante la inspección inicial, los investigadores no encontraron lesiones visibles en el cuerpo de la víctima. Por esta razón, la autopsia será fundamental para establecer la causa exacta de la muerte y determinar cómo ocurrió el presunto homicidio.

El sospechoso no fue detenido

El hombre no fue detenido debido a su estado de salud y continúa bajo atención médica. Los investigadores esperan los resultados de las pericias para esclarecer las circunstancias del hecho y definir los próximos pasos en la causa.

Le envió un audio a su hijo y luego encontraron muerta a su hermana en Tucumán

Qué dijeron los vecinos en Tucumán

Vecinos del barrio El Bosque señalaron que los hermanos convivían desde hacía tiempo y aseguraron que no mantenían una buena relación. Sin embargo, una mujer de la zona indicó que la víctima presentaba problemas de salud y que era cuidada por su hermano. El caso generó una fuerte conmoción entre las personas que conocían a ambos.