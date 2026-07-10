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10 de julio de 2026 - 10:22
Sociedad.

Salta: rescataron a un hombre inconsciente en medio de su auto en llamas

Fue salvado durante la madrugada del vehículo en llamas y recibió maniobras de reanimación mientras los efectivos controlaban el fuego.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Policías salvaron a un hombre inconsciente de un auto en llamas en San Lorenzo.

Policías salvaron a un hombre inconsciente de un auto en llamas en San Lorenzo.

Un hombre de 53 años fue auxiliado y reanimado por integrantes del Departamento Motorista de Emergencia Policial después de perder el conocimiento dentro de un vehículo que empezaba a prenderse fuego en Barrio La Ciénaga. La inmediata reacción de los efectivos permitió rescatar a la víctima a tiempo y evitar que las llamas avanzaran.

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El operativo comenzó durante la madrugada, luego de que el Centro de Coordinación Operativa emitiera una alerta. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el auto permanecía cerrado y que el conductor estaba desvanecido en el interior.

El accionar de los efectivos salvaron al hombre

Frente a la gravedad de la situación, destrozaron el cristal de una de las puertas para acceder al vehículo y retirar al hombre. Ya fuera del auto, comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), consiguiendo recuperar sus signos vitales mientras esperaban el arribo de los profesionales de la salud.

Al mismo tiempo, los policías recurrieron a un extintor y utilizaron agua para contener el foco ígneo e impedir que el fuego se propagara hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, quienes finalizaron las tareas de extinción y realizaron el enfriamiento del vehículo.

Más tarde, profesionales del SAMEC atendieron al conductor y determinaron que sufría una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Las evaluaciones preliminares señalaron que el fuego habría comenzado a raíz de una falla eléctrica, presuntamente provocada por un cortocircuito en el vehículo. Del operativo también participaron agentes del Departamento de Seguridad Urbana y de la Comisaría 10 de La Lonja. Una vez finalizadas las diligencias de rigor, el conductor y el auto fueron entregados bajo el cuidado de un familiar.

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