Salta: rescataron a un hombre inconsciente en medio de su auto en llamas

Policías salvaron a un hombre inconsciente de un auto en llamas en San Lorenzo.

Un hombre de 53 años fue auxiliado y reanimado por integrantes del Departamento Motorista de Emergencia Policial después de perder el conocimiento dentro de un vehículo que empezaba a prenderse fuego en Barrio La Ciénaga. La inmediata reacción de los efectivos permitió rescatar a la víctima a tiempo y evitar que las llamas avanzaran.

El operativo comenzó durante la madrugada, luego de que el Centro de Coordinación Operativa emitiera una alerta. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el auto permanecía cerrado y que el conductor estaba desvanecido en el interior.

El accionar de los efectivos salvaron al hombre Frente a la gravedad de la situación, destrozaron el cristal de una de las puertas para acceder al vehículo y retirar al hombre. Ya fuera del auto, comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), consiguiendo recuperar sus signos vitales mientras esperaban el arribo de los profesionales de la salud.

Al mismo tiempo, los policías recurrieron a un extintor y utilizaron agua para contener el foco ígneo e impedir que el fuego se propagara hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, quienes finalizaron las tareas de extinción y realizaron el enfriamiento del vehículo.

Más tarde, profesionales del SAMEC atendieron al conductor y determinaron que sufría una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Las evaluaciones preliminares señalaron que el fuego habría comenzado a raíz de una falla eléctrica, presuntamente provocada por un cortocircuito en el vehículo. Del operativo también participaron agentes del Departamento de Seguridad Urbana y de la Comisaría 10 de La Lonja. Una vez finalizadas las diligencias de rigor, el conductor y el auto fueron entregados bajo el cuidado de un familiar.

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