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10 de julio de 2026 - 11:40
Sociedad.

Córdoba: dos muertos tras un choque frontal entre un auto y un minibús

El choque ocurrió en la ruta 4, entre La Carlota y Huanchilla. Un minibús con un equipo femenino infantil sufrió el impacto y 16 niñas resultaron heridas leves.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Dos personas muertas tras un choque frontal entre un auto y un minibús.

Dos personas muertas tras un choque frontal entre un auto y un minibús.

Dos personas fallecieron y 16 menores resultaron heridas este jueves por la tarde tras un grave accidente ocurrido en la ruta provincial 4, al sur de Córdoba. El choque se produjo cuando un auto y un minibús que transportaba a un plantel femenino de fútbol infantil impactaron de manera frontal.

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El siniestro tuvo lugar en el tramo denominado “la curva de la herrería”, ubicado entre La Carlota y el ingreso a Huanchilla. Por el momento, las autoridades trabajan para determinar cuáles fueron las circunstancias que provocaron la colisión.

En declaraciones a La Voz En Vivo, el responsable del cuartel de Bomberos de Huanchilla, Federico Gregorat, brindó este viernes información sobre el desarrollo del trágico episodio.

Dos personas fallecidas

De acuerdo con lo señalado por Fabricio Ibarra, jefe de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, los equipos de emergencia recibieron el aviso y se trasladaron al lugar cerca de las 17.50 para intervenir en el operativo de asistencia.

Al llegar al escenario del accidente, los equipos de rescate confirmaron que los dos ocupantes del vehículo particular, un hombre y una mujer adultos, habían perdido la vida como consecuencia de la gravedad del choque.

Por ahora, las autoridades mantienen sin informar los datos personales de las víctimas, así como tampoco precisaron de dónde eran oriundas.

Un equipo de fútbol infantil viajaba en el minibús

En el minibús se trasladaban 16 chicas de entre 9 y 12 años, pertenecientes a un equipo femenino de fútbol conformado por jugadoras de Laboulaye y Serrano, quienes volvían de participar en un encuentro deportivo en Río Cuarto.

A raíz del impacto, las menores presentaron heridas leves como cortes, raspaduras y traumatismos, ocasionadas en gran parte por la rotura de los cristales del vehículo. Según informaron, ninguna de ellas sufrió lesiones de consideración.

Todas las jugadoras fueron llevadas al Hospital de La Carlota, donde recibieron asistencia médica y acompañamiento emocional. Además, algunos de los afectados fueron derivados al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto para continuar con su atención.

Cómo ocurrió el siniestro

Según los primeros datos recopilados, la colisión ocurrió en un sector con buenas condiciones de visibilidad que, aunque forma parte de un recorrido con curvas, cuenta con un segmento recto dentro del trazado.

Además, Fabricio Ibarra explicó que al momento del accidente había una presencia significativa de camiones en circulación, algo habitual en esa zona debido al fuerte movimiento generado por la actividad agropecuaria.

Ahora, los especialistas a cargo de la investigación realizarán las pericias correspondientes para reconstruir cómo ocurrió el choque y definir las posibles responsabilidades por el hecho.

Tránsito restringido

Luego del accidente, el tránsito en la ruta provincial 4 continuaba con demoras y restricciones, por lo que los conductores eran derivados hacia caminos rurales alternativos para poder circular por la zona.

En el operativo intervenían Bomberos Voluntarios, fuerzas policiales, equipos médicos de emergencia y personal de la Policía Judicial de Río Cuarto, organismo encargado de llevar adelante las pericias destinadas a determinar la secuencia y las circunstancias en las que se produjo el choque.

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