Fin de semana en Jujuy con 46 choques y 44 actas de alcoholemias

Jujuy registró 46 siniestros viales entre el viernes 3 y el lunes 6 de julio, sin víctimas fatales, según el informe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial. Durante el mismo período se labraron 607 actas por diferentes infracciones, entre ellas 44 correspondientes a controles de alcoholemia.

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El dato más relevante del balance es que ninguno de los hechos viales ocurridos durante el fin de semana dejó personas fallecidas. En un escenario donde la gravedad de los siniestros suele ser el indicador más sensible, la ausencia de víctimas fatales constituye el principal punto del reporte.

De acuerdo con la información oficial, se contabilizaron 46 siniestros viales en distintos puntos de la provincia.

Aunque el número refleja una actividad importante para los equipos de emergencia y seguridad, el informe confirmó que no hubo fallecidos como consecuencia de estos episodios.

El balance no incluye detalles sobre la cantidad de personas heridas, la gravedad de las lesiones ni los lugares donde se produjeron los hechos. Por ese motivo, el análisis se limita a los datos difundidos por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial.

Más de 600 actas durante los controles

Durante los operativos realizados entre el viernes y el lunes se confeccionaron 607 actas.

Del total:

563 correspondieron a infracciones varias.

44 fueron por alcoholemia.

Las actas por alcoholemia representaron aproximadamente el 7,2% del total registrado durante el fin de semana. Esto significa que alrededor de siete de cada cien infracciones detectadas estuvieron vinculadas con conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol.

El contraste entre los controles y las consecuencias

El informe deja dos datos que deben observarse en conjunto. Por un lado, no se registraron víctimas fatales en los 46 siniestros ocurridos. Por otro, los controles detectaron 44 casos de alcoholemia, una conducta que incrementa el riesgo en calles y rutas.

La ausencia de muertes es el dato positivo del fin de semana, pero la cantidad de infracciones y de conductores alcoholizados muestra que todavía existen prácticas peligrosas al volante.

Los números también reflejan la importancia de sostener los controles, especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta el movimiento vehicular y suelen intensificarse los operativos.

Balance del fin de semana