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5 de julio de 2026 - 11:12
Justicia.

Muerte de un niño de 2 años en Salta: la autopsia reveló datos escalofriantes

La investigación por la muerte de Thiago Altamirano sumó un dato clave tras conocerse el informe forense. Están detenidos, la madre del niño y a su pareja.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
El nene de dos años, Thiago Altamirano, murió el 22 de junio en Salta.

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De acuerdo con el informe forense, el pequeño presentaba lesiones de extrema gravedad y la causa de muerte fue establecida por los peritos judiciales, elementos que ahora forman parte de la investigación penal.

Muerte de un ni&ntilde;o en Salta.

Muerte de un niño en Salta.

Por el caso permanecen detenidos e imputados la madre del niño, de 19 años, y su pareja, de 32, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas y realizando distintas medidas investigativas.

Causa por la muerte de un niño de 2 años en Salta

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, fue categórico al referirse a los resultados obtenidos. “No hay ninguna lesión que avale la versión del imputado”, afirmó en declaraciones a El Tribuno de Salta. Ese elemento fue determinante para imputar a Franco Nicolás Funes por homicidio agravado por alevosía, al atribuirle la muerte del menor mediante maniobras de asfixia.

La causa también sumó las declaraciones de la propietaria del inquilinato donde vivía la familia y de distintos vecinos. Según explicó el fiscal, esos testimonios permitieron “avanzar en la imputación” y aportaron datos relevantes para reconstruir el contexto en el que vivían Thiago y su hermano.

La causa también analiza antecedentes de denuncias previas por presuntos malos tratos y el accionar de los organismos que habían intervenido en la situación familiar.

El caso generó una profunda conmoción en Salta y continúa bajo investigación de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que procura reconstruir las últimas horas de vida del niño y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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