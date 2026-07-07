Impactante choque en avenida Balbín: un motociclista resultó herido

Choque en avenida Balbín

Un motociclista resultó herido y fue trasladado por el SAME al Hospital Pablo Soria tras un choque ocurrido sobre avenida Balbín. El hecho se registró cerca de la Brigada, a pocos metros del puente Chijra y en dirección a La Viña.

En el lugar quedaron involucrados una motocicleta y un automóvil. También se observó el casco del conductor de la moto sobre la calzada. Además, se reportaron grandes daños materiales.

Trasladaron al motociclista al Hospital Pablo Soria El conductor de la moto recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado por personal del SAME hacia el Hospital Pablo Soria.

Cortaron el tránsito hacia el centro A raíz del accidente, se interrumpió la circulación en dirección al centro de la ciudad.

Personal de Criminalística se acercó al lugar para realizar los trabajos correspondientes y determinar qué ocurrió y cómo se produjo el impacto que terminó con una persona herida.

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