Un fuerte choque entre un auto y una moto se registró este martes en la esquina de San Antonio y Humahuaca , en el barrio Luján de San Salvador de Jujuy . Como consecuencia del impacto, una mujer que conducía la motocicleta debió ser asistida por personal del SAME , mientras en el lugar trabajaban efectivos de Seguridad Vial y la Policía.

Embed - Impactante choque entre un auto y una moto en barrio Luján

Tras el siniestro, el tránsito sobre calle San Antonio fue cortado de manera preventiva para permitir las tareas de atención sanitaria y las pericias correspondientes.

Una mujer fue atendida por el SAME

De acuerdo con lo informado en el lugar, la conductora de la moto permaneció durante varios minutos dentro de la ambulancia, donde recibió asistencia por los golpes sufridos en el choque.

Familiares de la mujer señalaron que llevaba casco al momento del hecho, un elemento que habría sido clave para reducir las consecuencias del impacto. También indicaron que viajaba sola y que, tras ser atendida, iba a regresar a su domicilio para recuperarse del fuerte shock vivido.

Qué se sabe sobre cómo ocurrió el choque

Según relató una familiar de la motociclista, la mujer circulaba por Humahuaca y habría resbalado en una zona de la bocacalle que estaba mojada. En ese contexto, terminó chocando contra el automóvil.

“Venía bajando y pasó acá en este problemita de la calle que tiene agua. Y bueno, chocó contra el auto”, explicó la mujer consultada en el lugar. Además, sostuvo que la calzada mojada habría influido en la maniobra previa al impacto.

El conductor del automóvil, por su parte, aseguró que circulaba por San Antonio y que no advirtió la presencia de la motocicleta. “Yo subía y ella bajó con todo y se dio ahí”, expresó. También remarcó que, más allá de los daños en el vehículo, la situación no pasó a mayores.

Daños en ambos vehículos

Como consecuencia del impacto, la motocicleta sufrió importantes daños materiales. De acuerdo con lo observado en el lugar, la mochila o baúl trasero que llevaba como accesorio quedó completamente destruido.

En tanto, el automóvil presentó roturas en el sector del acompañante, con el vidrio y parte de la chapa dañados. El conductor indicó que el golpe afectó principalmente esa zona del rodado.

Tránsito cortado y pericias en la zona

Luego del siniestro, personal de Seguridad Vial dispuso el corte del tránsito en la intersección de San Antonio y Humahuaca, mientras se realizaban las actuaciones de rigor.

En el lugar también trabajó la Policía junto con el SAME, que asistió a la motociclista. Las pericias buscaban establecer con precisión cómo se produjo el choque y determinar las circunstancias del hecho.