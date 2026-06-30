Incendio en Chijra: una mujer sufrió quemaduras y fue rescatada

Una mujer fue rescatada inconsciente durante un incendio registrado en la madrugada del lunes en un inquilinato ubicado en la intersección de las calles Los Manantiales y Las Alpacas, en el barrio Chijra de San Salvador de Jujuy. La víctima sufrió quemaduras y fue trasladada al Hospital Pablo Soria.
El hecho ocurrió alrededor de las 4.20, cuando un llamado telefónico alertó al Sistema de Emergencias 911 sobre un foco ígneo en una de las habitaciones del inmueble.
Emergencias Hospital Pablo Soria (3)
Una mujer fue hospitalizada luego de un incendio en un inquilinato en barrio Chijra
Un espeso humo salía desde una habitación en barrio Chijra
Tras recibir el aviso, una comisión de efectivos de la Seccional 3°, personal del Cuerpo de Bomberos y una ambulancia del SAME se dirigieron al lugar.
Al arribar, constataron que desde la ventana de una de las habitaciones salía una importante cantidad de humo. Ante la urgencia, los efectivos ingresaron al inmueble para colaborar con las primeras tareas y resguardar a las personas presentes.
Momentos después, Bomberos asumió el operativo, logró extinguir las llamas y realizó las tareas de enfriamiento para evitar que el fuego volviera a activarse.
Rescataron a una mujer inconsciente
Durante el procedimiento, el personal de Bomberos encontró dentro de la habitación afectada a una mujer que se encontraba inconsciente. La víctima fue retirada del lugar y asistida inmediatamente por profesionales del SAME. Según el diagnóstico inicial, presentaba quemaduras en la vía respiratoria y quemaduras superficiales en ambos brazos. Debido a su estado, se dispuso su traslado urgente al Hospital Pablo Soria para una atención de mayor complejidad.
La Fiscalía ordenó nuevas medidas
Luego de controlar la emergencia, las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación. Por disposición judicial, personal de Criminalística realizó las pericias de rigor para establecer las causas que originaron el incendio.
Además, se ordenó tomar declaración a posibles testigos, realizar un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y recibir el testimonio de la mujer cuando su estado de salud lo permita.
Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 3°.
Lo más importante
- El incendio ocurrió alrededor de las 4.20 del lunes.
- Se registró en un inquilinato del barrio Chijra.
- Bomberos rescataron inconsciente a una mujer.
- La víctima sufrió quemaduras en la vía respiratoria y en ambos brazos.
- Fue trasladada al Hospital Pablo Soria.
- La Fiscalía ordenó pericias, entrevistas a testigos y el relevamiento de cámaras.
- La investigación busca determinar cómo se inició el fuego.
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