Los Molinos: una familia perdió todo en un incendio y necesita ayuda

Una familia perdió gran parte de sus pertenencias luego de que un incendio afectara su vivienda en el asentamiento Cortada de Ladrillo GAM 5, ubicado en la zona de Los Molinos. En la casa viven una niña de 10 años, su padre y su madre, que está embarazada. Ahora necesitan ayuda para volver a empezar.

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Franco Tolaba, uno de los damnificados, habló con TodoJujuy.com y contó que el fuego alcanzó principalmente la habitación en la que descansaba la familia. Allí se quemaron las camas, los colchones, la ropa, el calzado, las sábanas, las colchas, los placares y los juguetes de su hija.

“Perdimos la totalidad de la ropa de mi nena, de mi señora y también la mía. Se quemaron zapatillas, sábanas, colchas y colchones”, relató.

Después del incendio, familiares y allegados comenzaron a colaborar para limpiar y reparar las habitaciones, la cocina y el pasillo. Franco trabaja en la construcción y, junto con su cuñado, retiró los elementos quemados, lavó las paredes y comenzó a lijarlas para quitar el hollín.

La familia recibió algunas prendas y colchas para poder afrontar las bajas temperaturas. También les acercaron pintura, aunque todavía necesitan enduido o yeso, rodillos y pinceles para continuar con los arreglos.

“Gracias a Dios, mis familiares me están ayudando a volver a acomodar las habitaciones, la cocina y el pasillo. Estamos lijando y lavando las paredes porque estaban llenas de hollín”, explicó.

Incendio en Los Molinos. Incendio en Los Molinos.

Además, necesitan reconstruir el techo y esperar a que desaparezca el intenso olor que quedó en los distintos ambientes.

Necesitan ropa, calzado y muebles

Entre las necesidades más urgentes se encuentran el calzado para la niña y su madre, ropa para la mujer embarazada, colchones, camas y algún placar o ropero.

Todos los muebles donde guardaban sus pertenencias se quemaron. Por el momento, la poca ropa que pudieron reunir permanece dentro de cajas que consiguieron para utilizar de forma provisoria.

“Si hay algún placar o un ropero, sería bienvenido, porque todos los placares se quemaron. La ropa que tenemos ahora la estamos guardando en unas cajas”, señaló Franco.

También reciben mercadería, leche, azúcar, aceite y otros alimentos. La situación económica de la familia se complicó debido a los gastos médicos y de medicamentos relacionados con el embarazo.

Los juguetes de una niña también se perdieron

Incendio en Los Molinos. Incendio en Los Molinos.

El incendio también destruyó los juguetes y peluches que la niña había reunido durante años. Su padre recordó que guardaba cada regalo y había formado una pequeña colección dentro de su habitación.

“Todos los juguetes que le regalaba los guardaba. Tenía una colección, hasta sus peluches se quemaron. Si hay algún juguete para mi nena, también sería de mucha ayuda”, expresó.

Mientras intentan recuperar su vivienda, los tres permanecen en la casa de un familiar, quien les prestó dos habitaciones para que puedan alojarse temporalmente.

Cómo colaborar con la familia

La familia necesita:

Ropa y calzado para una niña de 10 años.

Ropa para una mujer embarazada.

Camas, colchones, sábanas y colchas.

Placares o roperos.

Enduido, yeso, rodillos y pinceles.

Mercadería y productos de primera necesidad.

Juguetes y peluches.

Quienes puedan colaborar deben comunicarse al 3885872450. Alias: ferpavo1 (sale a nombre de Franco Rodrigo Tolaba).

“Lo poco que nos den para mí es una gran cosa y ayuda mucho a mi familia. Todo lo que llegue será bienvenido”, agradeció Franco.