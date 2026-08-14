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14 de agosto de 2026 - 14:48
Jujuy.

Un jujeño fue condenado a 6 años de prisión efectiva por abusar de sus sobrinas

Condenaron a la pena de seis años de prisión efectiva a un hombre que abusó de sus dos sobrinas en San Salvador de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
penal de gorriti jujuy (2)

Un hombre fue condenado a la pena de seis años de prisión efectiva por los delitos de “Abuso sexual simple agravado por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la convivencia preexistente (cuatro hechos)”, ilícitos cometidos contra sus sobrinas en San Salvador de Jujuy.

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La sentencia fue emitida el pasado 13 de agosto de 2026, por el Tribunal en Función de Juicio, integrado por los jueces: María del Rosario Hinojo, presidenta de trámite, Martín de Athayde Moncorvo y Marco Espinassi, con secretaría a cargo de Luciana Mallagray.

Los magistrados, además, ordenaron el traslado del hombre a dependencias del Servicio Penitenciario de la Provincia y la extracción de sus muestras genéticas para ser incorporadas en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

En su fallo, el tribunal además absolvió al condenado por el delito de “Exhibiciones obscenas”. La sentencia en su totalidad y sus fundamentos serán registrados el último día hábil del plazo legal, en el sistema de gestión judicial, cumpliendo con la previsión dispuesta en el Código Procesal Penal.

Los hechos

Según la requisitoria fiscal, el sujeto llegó a juicio acusado por hechos cometidos contra dos niñas en un domicilio ubicado en San Salvador de Jujuy.

En relación con la primera víctima, los hechos ocurrieron entre el 28 de agosto de 2015 y el 27 de agosto de 2017, cuando la niña tenía entre 5 y 6 años de edad. Según la acusación, el condenado y tío de la menor, aprovechando la convivencia preexistente, llevaba a la niña a una habitación con el pretexto de jugar y, en esas circunstancias, cometía los abusos. Hechos de similares características se reiteraron durante el período mencionado.

Respecto de la segunda víctima, uno de los hechos por los que fue acusado ocurrió entre el 28 de agosto de 2016 y el 27 de agosto de 2018, cuando la niña tenía entre 6 y 7 años de edad, en el mismo domicilio. De acuerdo con la requisitoria fiscal, el acusado, tío de la niña, aprovechaba la convivencia y simulaba juegos para cometer los abusos. Hechos de similares características se reiteraron durante ese período.

Otro de los hechos atribuidos en perjuicio de esta víctima ocurrió entre el 28 de agosto de 2015 y el 27 de agosto de 2017, cuando la niña tenía entre 5 y 6 años de edad y concurría al jardín de infantes. Según la acusación, cuando la víctima se dirigía al baño ubicado en la planta baja del inmueble ya mencionado, el acusado se colocaba en la puerta y le pedía un abrazo, circunstancia que aprovechaba para cometer los abusos. Hechos de similares características se reiteraron durante el período mencionado.

Finalmente, el ultimo hecho atribuido respecto de esta víctima ocurrió entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, cuando la niña tenía entre 11 y 12 años de edad. Según la requisitoria fiscal, mientras la víctima se encontraba en el dormitorio del acusado jugando con sus primos, este se sentaba junto a ella y, aprovechando la convivencia, cometía los abusos e insistía con ese accionar. Hechos de similares características se reiteraron durante el período mencionado.

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