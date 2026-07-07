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7 de julio de 2026 - 13:01
Jujuy.

Choque en Coronel Arias: tránsito colapsado a minutos del partido de Argentina

Un choque con al menos dos vehículos involucrados provocó importantes demoras sobre Ruta 9, en Coronel Arias. La Policía trabaja en el lugar

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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El siniestro se registró en cercanías de YPF Sigma, en San Salvador de Jujuy, en un momento de intenso movimiento vehicular. Numerosas familias circulaban por la zona con la intención de llegar a sus hogares antes del comienzo del encuentro de la Selección Argentina.

Al menos dos vehículos involucrados

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, al menos dos vehículos estuvieron involucrados en el choque.

Todavía no se brindaron precisiones sobre las características de los rodados ni sobre la mecánica del siniestro. Tampoco se informó oficialmente si hubo personas heridas como consecuencia del impacto.

La situación generó preocupación entre quienes circulaban por el sector, debido a la gran cantidad de vehículos que se encontraban transitando por la Ruta Nacional 9 en ese horario.

La Policía trabaja en el lugar

Personal policial ya se encuentra en la zona del choque, trabajando en el lugar y asistiendo en medio de las complicaciones vehiculares.

La presencia de los efectivos se da mientras continúan las demoras y la circulación permanece fuertemente afectada.

Hasta el momento no se informó cuánto tiempo demandarán las tareas ni cuándo podría normalizarse completamente el tránsito.

Tránsito colapsado en Coronel Arias

Automovilistas que circulaban por el sector señalaron que el tránsito se encuentra colapsado y describieron la situación como un verdadero caos.

El choque se produjo en uno de los momentos de mayor circulación de la jornada, debido a que muchas personas intentaban regresar rápidamente a sus casas para observar el partido entre Argentina y Egipto.

La combinación entre el siniestro vial y el intenso flujo de vehículos provocó largas demoras en la zona de Coronel Arias.

Quienes transitaban por el lugar advirtieron sobre la dificultad para avanzar y la acumulación de vehículos en las inmediaciones de YPF Sigma.

Demoras antes del partido de la Selección

El accidente ocurrió a pocos minutos del inicio del encuentro de Argentina, circunstancia que incrementó el movimiento vehicular en la zona.

Muchas familias se encontraban trasladándose hacia distintos puntos de San Salvador de Jujuy para llegar a tiempo a sus hogares y acompañar a la Selección.

El choque alteró la circulación y generó una fuerte congestión sobre la Ruta Nacional 9, especialmente en el sector de Coronel Arias.

La situación provocó malestar e incertidumbre entre los conductores, quienes permanecían demorados mientras la Policía trabajaba en el lugar.

Sin información oficial sobre posibles heridos

Por el momento, no se difundieron datos oficiales respecto de posibles personas heridas.

Tampoco se confirmó la cantidad exacta de ocupantes de los vehículos involucrados ni el nivel de daños materiales ocasionados por el choque.

La información disponible indica que participaron al menos dos vehículos, aunque se aguardan mayores precisiones sobre las circunstancias del siniestro.

Caos vehicular en la zona

Testigos y automovilistas señalaron que la circulación se volvió muy complicada tras el choque.

El tránsito quedó prácticamente detenido por momentos y se generaron importantes demoras en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

La cercanía con el horario del partido aumentó todavía más la cantidad de vehículos y profundizó el congestionamiento.

Mientras tanto, personal policial permanece en el lugar realizando las tareas correspondientes.

Se recomienda circular con precaución por el sector y tener en cuenta las demoras registradas sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Coronel Arias.

NOTA EN DESARROLLO

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