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11 de julio de 2026 - 14:41
Producción.

¿Por qué Tucumán influye en el precio de la frutilla en Jujuy?

Aunque se cultivan en distintas provincias, las producciones de Jujuy y Tucumán están estrechamente vinculadas. El ingreso de una mayor oferta al mercado suele marcar el comienzo de una baja en los precios.

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Por  Redacción de TodoJujuy
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Según explicó el productor jujeño Juan Carlos Marcelo, el comportamiento del mercado responde al calendario de producción de ambas provincias. Jujuy comienza a cosechar antes, mientras que Tucumán incrementa significativamente su volumen durante los primeros días de agosto. Ese ingreso de fruta modifica la oferta disponible y termina impactando en los precios.

Jujuy tiene una ventaja: produce antes

Las primeras cosechas jujeñas suelen comenzar a mediados de junio, cuando todavía la oferta de otras provincias es limitada. Esa condición convierte a la frutilla local en una de las primeras del norte argentino en llegar al mercado. En ese contexto, la demanda es alta y la cantidad de fruta todavía es reducida, por lo que los precios se mantienen en niveles elevados. Además del consumo interno, parte de la producción jujeña se comercializa fuera de la provincia.

"Las primeras frutillas tienen mucha demanda. Se envía fruta a provincias como Chaco y Formosa", explicó Marcelo. Ese movimiento hace que durante las primeras semanas buena parte de la producción encuentre rápidamente compradores, incluso antes de abastecer por completo los mercados locales.

Qué cambia cuando aparece la producción tucumana

El escenario comienza a modificarse con el avance del invierno. Tucumán es uno de los principales polos productores de frutilla del país y, cuando su cosecha entra en plena producción, el volumen de fruta disponible aumenta considerablemente en los mercados mayoristas del norte. "Cuando empieza a salir más frutilla de Tucumán, los precios bajan y también se hace más accesible la producción de Jujuy", resumió el productor.

No se trata de que la fruta tucumana reemplace a la jujeña, sino de una cuestión de oferta y demanda: al haber más kilos disponibles para comercializar, la competencia crece y los valores tienden a acomodarse. Por eso, los productores estiman que durante agosto los consumidores comenzarán a encontrar precios más bajos que los registrados al inicio de la temporada.

Un mercado conectado entre provincias

Aunque cada provincia tiene sus propios productores, la comercialización de frutas y hortalizas funciona de manera integrada. Los mercados concentradores reciben mercadería de distintos puntos del país y los precios suelen definirse según la cantidad de producto disponible, la calidad de la fruta, los costos logísticos y la demanda de cada momento.

Para los consumidores, esto significa que el valor de la frutilla no depende solo de la cosecha local. También influyen el comportamiento de las producciones vecinas, el clima, las heladas, los costos de transporte y el ritmo con el que la fruta llega a los mercados.

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