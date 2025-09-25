Receta de tarta de frutillas sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Esta receta rinde 6 a 8 porciones dependiendo del tamaño en que se corten.

De las recetas de la abuela hoy traemos una opción ideal para esta época del año y poder disfrutar tanto de las frutillas; como de cada una de las frutas de estación: tarta de frutillas sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Concejo Deliberante. Prohibirán la venta de vapeadores a menores de edad en San Salvador de Jujuy

Cocina. Prepará esta tarta dulce sin horno de la abuela con una receta simple y rápida

Cada una de las recetas que aquí te traemos son sujetas a variantes: ¡no le temas al éxito!, anímate a cambiar, variar y cambiar ingredientes.

En esta ocasión, puedes cambiar la base de coco por avena, suprimir los dátiles por una cucharada de escancia de vainilla, y las frutillas por frutos rojos o duraznos por ejemplo.

La tarta de frutos rojos y coco sin harina ni azúcar es una joya para quienes aman lo dulce sin culpas. Parece imposible imaginar una base suave de coco rallado con dátiles, cubierta con una mezcla cremosa de yogur griego y coronada por una lluvia vibrante de frutos rojos: fresas, arándanos, frambuesas… todo sin una pizca de azúcar añadida ni harinas refinadas. Es ideal como postre de verano, para compartir en una merienda, o como colofón ligero y natural después de una comida copiosa.

Este tipo de tartas ganó popularidad dentro de la cocina saludable y vegana, aunque esta versión lleva yogur griego (es posible reemplazarlo por una versión vegetal si se desea una alternativa 100% vegana). Su preparación no requiere horno, lo que la convierte en una receta perfecta para climas cálidos o cuando se busca algo práctico y sin complicaciones. Los dátiles funcionan como endulzante natural, aportando además fibra, y los frutos rojos, además de su sabor, ofrecen antioxidantes y color. Una tarta sabrosa, linda y funcional.

Frutos rojos Las frutillas pueden ser cambiadas por frutos rojos o frutas de estación.

Receta de tarta de frutos rojos y coco sin harina ni azúcar

Esta receta utiliza ingredientes naturales y sin cocción, lo que la hace perfecta para quienes tienen poco tiempo y buscan una alternativa saludable. La base está hecha de coco rallado, dátiles y aceite de coco, y se complementa con un relleno de yogur natural sin azúcar y gelatina o agar-agar, decorado con frutos rojos frescos. Es refrescante, ligera y sorprendentemente saciante.

Es posible personalizarla fácilmente cambiando los frutos rojos por otras frutas bajas en azúcar como kiwi, durazno o manzana verde. También se pueden usar edulcorantes naturales si se desea un toque más dulce, aunque no suele ser necesario gracias al dulzor natural de los dátiles.

Tiempo de preparación

Esta tarta rápida y sin horno se prepara en aproximadamente 30 minutos en total, más un tiempo de reposo en frío:

Preparación de la base: 10 minutos

Mezcla del relleno: 10 minutos

Decoración: 5 minutos

Refrigeración para que tome firmeza: mínimo 1 hora

Ingredientes

150 g de dátiles sin carozo (remojados previamente si están muy secos)

100 g de coco rallado sin azúcar

2 cucharadas de aceite de coco (derretido)

400 g de yogur griego natural sin azúcar (puede usarse yogur vegetal)

6 g de gelatina sin sabor o 1 cucharadita de agar-agar (para versión vegana)

3 cucharadas de agua (para hidratar la gelatina)

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

150 g de frutos rojos frescos o congelados (fresas, arándanos, frambuesas)

Cómo hacer tarta de frutos rojos y coco sin harina ni azúcar, paso a paso

Colocar los dátiles en remojo con agua caliente durante 10 minutos si se encuentran muy secos. Luego, escurrir.

Triturar los dátiles junto con el coco rallado y el aceite de coco derretido en un procesador hasta obtener una pasta homogénea y pegajosa.

Forrar la base de un molde desmontable pequeño (18 o 20 cm) con papel vegetal. Presionar la mezcla de dátiles y coco sobre la base hasta que quede compacta. Llevar a la heladera.

Hidratar la gelatina sin sabor con las 3 cucharadas de agua y disolver a baño maría o en microondas durante algunos segundos. En caso de utilizar agar-agar, hervir durante 1 minuto con un poco de agua.

Mezclar el yogur con el extracto de vainilla y añadir la gelatina ya disuelta. Integrar completamente.

Verter la mezcla de yogur sobre la base ya fría y alisar con una espátula.

Distribuir los frutos rojos frescos por encima como decoración.

Refrigerar durante al menos 1 hora, o hasta que la preparación adquiera firmeza.

Desmoldar con cuidado y servir bien fría.

Tarta de frutilla Esta receta rinde 6 a 8 porciones dependiendo del tamaño en que se corten.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 a 8 porciones dependiendo del tamaño en que se corten.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 180

Grasas: 10 g

Grasas saturadas: 6 g

Carbohidratos: 18 g

Azúcares: 14 g (provenientes de los dátiles y frutas)

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Tiempo Tarta de frutillas: conservar hasta 4 días

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta tarta se puede conservar hasta 4 días en la heladera, bien tapada o dentro de un recipiente hermético. No se recomienda congelarla porque la textura del yogur y los frutos puede alterarse.