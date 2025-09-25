Último desfile doble de carrozas: transmisión por Canal 4 con Nico Voutrinas como conductor

Este jueves 25 de septiembre se desarrollará el último desfile doble de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural. Los estudiantes disfrutarán de una jornada llena de emoción, tratándose de la finalización de la agenda de la FNE 2025.

Cabe destacar que hoy el desfile iniciará a las 18 horas, tratándose de ambos grupos. Como así también, Canal 4 transmitirá el evento de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y contará con Nico Voutrinas como conductor invitado.

Transmisión por Canal 4 y YouTube La tranmisión del desfile doble la podrán seguir por Canal 4 desde las 18 horas, y por YouTube -podés hacer click en este link-

transmision de canal 4 fne

FNE 2025: desfile de carrozas doble GRUPO B INVERTIDO 1- Nueva Generación – carruaje 2 - Escuela Técnica Provincial N° 2 - Olaroz Chico – técnica 3 - Escuela Técnica Provincial N° 2 - San Pedro – carroza 4 - Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos – carruaje 5 - Bachillerato N° 12 - El Aguilar – carruaje 6 - Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro – carroza 7- Asociación Todos Juntos- carruaje 8 - Bachillerato N° 24 - Lozano – carroza 9 - EET N° 1 Humberto Samuel Luna – Perico – técnica 10 - Bachillerato N° 16 Paso de Jama – carruaje 11 - Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle - carruaje Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje 12 - Escuela Provincial de Comercio N° 1 – carroza 13 - Colegio Canónigo Gorriti – carruaje 14 - Escuela Normal – carroza 15 - Escuela Normal - Humahuaca – carruaje 16 - Colegio Ipsel – carruaje 17 - EET N° 1 – Capital – Técnica 18 - Secundario N° 59 Olga Aredez – carruaje 19 - Secundario N° 35 - Los Alisos – carruaje 20 - Secundario N° 32 - carruaje 21 - Bachillerato N° 19 - Yala - carruaje 22- Escuela de Comercio N° 2 – Palpalá – carroza 23 - Colegio Gianelli- carruaje 24 - Colegio N° 2 – carruaje 25 - Escuela de Minas – Técnica 26 - Colegio Mayor Jujuy – carruaje 27 – EMDEI – carruaje 28 – Escuela de Comercio N° 1 – carroza 29 - Colegio Parroquial - El Carmen - carruaje 30 - Escuela de Comercio N° 1 – carroza 31 - Colegio Los Lapachos – carruaje 32 - Secundario N° 43 – carruaje 33 - Escuela Técnica Provincial N° 1 - A. Vargas Belmonte – técnica 34 - Colegio Remedios de Escalada – carruaje 35 - Colegio Modelo Palpalá – carruaje 36 - Colegio del Huerto – carroza 37 - Colegio Nueva Siembra – carruaje 38 - Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - carruaje 39 - José Hernández – carroza 40 - EET N° 1– Maimará - técnica EET 1 de Maimará-Técnica GRUPO A – Sentido Normal 1 - EET N°1 – Palpalá – Técnica 2 - Centro Polivalente de Arte - carroza 3 - Colegio CHE IL – carruaje 4 - Colegio Martin Pescador – Carruaje 5 - Colegio del Salvador – carroza 6 - Escuela Provincial de Arte N° 1 – carruaje 7 - Colegio Santa Teresita - Carruaje 8 - EET N°1 Monterrico – Técnica 9 - Colegio Blaise Pascal – Carruaje 10 - Escuela Provincial de Comercio N° 3 – carruaje 11 - Colegio N° 1 – Carroza 12 - Colegio N° 3 – Carruaje 13- Colegio San Alberto Magno Fasta – carroza COLEGIO SANTA BÁRBARA 14 - Secundario N° 33 - Reyes – Carruaje 15 - Colegio Santa Bárbara – carruaje 16 - EET N° 1 - El Carmen – Técnica 17 - Colegio N° 1 – Volcán- Carruaje 18 - Colegio Secundario N° 54 – Carruaje 19 - Bachillerato N° 6 – Carroza 20 - Secundario N° 1 – Carruaje 21 - Agrotécnica N° 1 El Brete – Palpalá – Carroza 22 - Secundario N° 6 - carruaje 23 - Colegio Polimodal N° 3 – Carruaje 24 - EET N° 2 – Técnica SECU CAMPO VERDE 25 - Secundario N° 2 – Carruaje 26 - Colegio Pablo Pizzurno – Carruaje 27 - Bachillerato N° 2 – Carroza 28 - Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - Carruaje 29 – Escuela de Comercio N° 2 – Carroza 30 - Colegio Jean Piaget - Carruaje 31 - Polimodal N° 2 - Abra Pampa – Carruaje 32 - EET N° 1 - San Pedro – Técnica 33 - Nuevo Horizonte N° 1 - carroza 34 - Colegio Los Olivos - San Pedro - carruaje 35 - Bachillerato N° 3 - Monterrico – carroza 36 - Secundario N° 34 – carruaje 37 - Agrotécnica N° 7 – Perico – carruaje 38 - Bachillerato N° 21 – carroza 39 - Secundario N° 39 – carruaje 40 – ARENI - carruaje

