jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 11:44
FNE 2025.

Último desfile doble de carrozas: transmisión por Canal 4 con Nico Voutrinas como conductor

Este jueves se realizará el último desfile de carrozas doble con puntaje en Ciudad Cultural en el marco de la FNE 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Nico Voutrinas
Cabe destacar que hoy el desfile iniciará a las 18 horas, tratándose de ambos grupos. Como así también, Canal 4 transmitirá el evento de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y contará con Nico Voutrinas como conductor invitado.

Transmisión por Canal 4 y YouTube

La tranmisión del desfile doble la podrán seguir por Canal 4 desde las 18 horas, y por YouTube -podés hacer click en este link-

transmision de canal 4 fne

FNE 2025: desfile de carrozas doble

GRUPO B INVERTIDO

1- Nueva Generación – carruaje

2 - Escuela Técnica Provincial N° 2 - Olaroz Chico – técnica

3 - Escuela Técnica Provincial N° 2 - San Pedro – carroza

4 - Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos – carruaje

5 - Bachillerato N° 12 - El Aguilar – carruaje

6 - Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro – carroza

7- Asociación Todos Juntos- carruaje

8 - Bachillerato N° 24 - Lozano – carroza

9 - EET N° 1 Humberto Samuel Luna – Perico – técnica

10 - Bachillerato N° 16 Paso de Jama – carruaje

11 - Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle - carruaje

Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje

12 - Escuela Provincial de Comercio N° 1 – carroza

13 - Colegio Canónigo Gorriti – carruaje

14 - Escuela Normal – carroza

15 - Escuela Normal - Humahuaca – carruaje

16 - Colegio Ipsel – carruaje

17 - EET N° 1 – Capital – Técnica

18 - Secundario N° 59 Olga Aredez – carruaje

19 - Secundario N° 35 - Los Alisos – carruaje

20 - Secundario N° 32 - carruaje

21 - Bachillerato N° 19 - Yala - carruaje

22- Escuela de Comercio N° 2 – Palpalá – carroza

23 - Colegio Gianelli- carruaje

24 - Colegio N° 2 – carruaje

25 - Escuela de Minas – Técnica

26 - Colegio Mayor Jujuy – carruaje

27 – EMDEI – carruaje

28 – Escuela de Comercio N° 1 – carroza

29 - Colegio Parroquial - El Carmen - carruaje

30 - Escuela de Comercio N° 1 – carroza

31 - Colegio Los Lapachos – carruaje

32 - Secundario N° 43 – carruaje

33 - Escuela Técnica Provincial N° 1 - A. Vargas Belmonte – técnica

34 - Colegio Remedios de Escalada – carruaje

35 - Colegio Modelo Palpalá – carruaje

36 - Colegio del Huerto – carroza

37 - Colegio Nueva Siembra – carruaje

38 - Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - carruaje

39 - José Hernández – carroza

40 - EET N° 1– Maimará - técnica

EET 1 de Maimará-Técnica

GRUPO A – Sentido Normal

1 - EET N°1 – Palpalá – Técnica

2 - Centro Polivalente de Arte - carroza

3 - Colegio CHE IL – carruaje

4 - Colegio Martin Pescador – Carruaje

5 - Colegio del Salvador – carroza

6 - Escuela Provincial de Arte N° 1 – carruaje

7 - Colegio Santa Teresita - Carruaje

8 - EET N°1 Monterrico – Técnica

9 - Colegio Blaise Pascal – Carruaje

10 - Escuela Provincial de Comercio N° 3 – carruaje

11 - Colegio N° 1 – Carroza

12 - Colegio N° 3 – Carruaje

13- Colegio San Alberto Magno Fasta – carroza

COLEGIO SANTA BÁRBARA

14 - Secundario N° 33 - Reyes – Carruaje

15 - Colegio Santa Bárbara – carruaje

16 - EET N° 1 - El Carmen – Técnica

17 - Colegio N° 1 – Volcán- Carruaje

18 - Colegio Secundario N° 54 – Carruaje

19 - Bachillerato N° 6 – Carroza

20 - Secundario N° 1 – Carruaje

21 - Agrotécnica N° 1 El Brete – Palpalá – Carroza

22 - Secundario N° 6 - carruaje

23 - Colegio Polimodal N° 3 – Carruaje

24 - EET N° 2 – Técnica

SECU CAMPO VERDE

25 - Secundario N° 2 – Carruaje

26 - Colegio Pablo Pizzurno – Carruaje

27 - Bachillerato N° 2 – Carroza

28 - Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - Carruaje

29 – Escuela de Comercio N° 2 – Carroza

30 - Colegio Jean Piaget - Carruaje

31 - Polimodal N° 2 - Abra Pampa – Carruaje

32 - EET N° 1 - San Pedro – Técnica

33 - Nuevo Horizonte N° 1 - carroza

34 - Colegio Los Olivos - San Pedro - carruaje

35 - Bachillerato N° 3 - Monterrico – carroza

36 - Secundario N° 34 – carruaje

37 - Agrotécnica N° 7 – Perico – carruaje

38 - Bachillerato N° 21 – carroza

39 - Secundario N° 39 – carruaje

40 – ARENI - carruaje

