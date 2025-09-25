Prohibirán los caños de escape ruidosos en San Salvador de Jujuy

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy llevó adelante una nueva sesión ordinaria en la que se aprobaron tres ordenanzas relevantes para la ciudad. Entre ellas, se destaca la que apunta a regular y sancionar el uso de caños de escape liberados en motovehículos , una de las principales quejas de los vecinos.

Respeto. La multa por ruidos fuertes como el de los caños de escapes superan los 780 mil pesos

El presidente del Concejo, Lisandro Aguiar , explicó que el objetivo es “dotar al Departamento Ejecutivo de herramientas legales para sancionar este tipo de situación y, además de sancionar, incluso proceder al decomiso y la destrucción en algunos casos, cuando estos caños de escape generan ruidos que realmente están por encima de los decibeles que son aceptables en el marco de una convivencia en la ciudad”.

Aguiar destacó que el uso de caños de escape modificados genera un impacto negativo en la vida cotidiana . “Este tipo de caños de escape genera ruidos que afectan a personas con algún tipo de discapacidad, que afectan a las mascotas, a quienes vivimos en la ciudad e incluso a quienes están en las cercanías de hospitales”, señaló.

La medida, según explicó, se inspira en experiencias de otros municipios de la provincia, como San Pedro, y de otras jurisdicciones del país que ya aplican normativas similares. “La idea es garantizar la convivencia, vivir en una ciudad donde, con más de 300.000 habitantes, se implique el respeto de unos hacia otros” “La idea es garantizar la convivencia, vivir en una ciudad donde, con más de 300.000 habitantes, se implique el respeto de unos hacia otros”

Temas tratados en el Concejo Deliberante

Además de este tema, el Concejo también trató la modificación legal que habilita al Instituto de Vivienda y Urbanismo de la Provincia (IVUJ) a avanzar con un nuevo programa de construcción de torres en Alto Comedero, proyecto que cuenta con el aval del Gobierno provincial.

Con estas medidas, el Concejo busca dar respuesta a reclamos vecinales históricos y avanzar en políticas que promuevan una ciudad más ordenada, silenciosa y saludable.