La multa por ruidos fuertes como el de los caños de escapes superan los 780 mil pesos

motos autismo.jpg Lucha de familias con autismo por los ruidos de las motos y autos.

Familias de personas con autismo piden conciencia por los ruidos de las motos

En el interior de la provincia, muchas familias conviven con un problema creciente: el ruido excesivo de motos y vehículos. Los chicos con autismo presentan hipersensibilidad auditiva y sufren reacciones extremas ante los decibeles elevados. Cada bocinazo, cada acelerada, suma al malestar que ya genera la contaminación sonora urbana.

Una mamá contó el calvario que sufren sus hijas con autismo por los estruendos de las motos

En ese sentido, Claudia Cisterna, integrante de ese grupo y madre de dos jóvenes con autismo habló, en diálogo con TodoJujuy.com del sufrimiento que ellas padecen ante esta situación.

"Venimos luchando para que esto se termine, mis hijas sufren mucho cuando escuchan los estruendos que hacen con los caños de escape de las motos. El otro día, cruzamos a estas motos cuando íbamos a catequesis y ellas se pusieron muy mal, se tapaban los oídos y querían salir corriendo por la calle", mencionó.

"Tienen reacciones que no pueden controlar, quieren salir corriendo para cualquier lado. Una vez, una de ellas, ante este ruido, salió corriendo para la calle, gracias a Dios el semáforo estaba en rojo y no la atropellaron. Salen a buscar un lugar seguro, para no sufrir lo que le causa este dolor y estar bien", añadió.