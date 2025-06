Una mamá contó el calvario que sufren sus hijas con autismo por los estruendos de las motos

Historia. El dolor de una mamá de un chico con autismo: "Mi hijo no fue aceptado"

"Tienen reacciones que no pueden controlar, quieren salir corriendo para cualquier lado. Una vez una de ellas, ante este ruido, salió corriendo para la calle, gracias a Dios el semáforo estaba en rojo y no la atropellaron. Salen a buscar un lugar seguro, para no sufrir lo que le causa este dolor y estar bien", añadió.

Contó que salen en grupos de 20 a 30 motos y además de causar perturbación con el ruido, "complican el tránsito y hasta causan siniestros viales. Se juntan en Libertador pero también se van a otras localidades como Fraile Pintado y Calilegua, esto ya se está desbordando".

Niño con autismo Solidaridad con niños con autismo.

¿Cómo afecta el ruido a las personas con autismo?

El ruido puede afectar significativamente a las personas con autismo, ya que muchas de ellas presentan hipersensibilidad sensorial, especialmente a los estímulos auditivos. Esto significa que perciben ciertos sonidos como mucho más intensos o molestos que la mayoría de las personas.

Principales formas en que el ruido afecta a personas con autismo:

Estrés y ansiedad Sonidos fuertes, imprevistos o constantes (como una sirena, una aspiradora o el bullicio de un supermercado) pueden generar niveles elevados de ansiedad e incomodidad.

Sobrecarga sensorial Cuando hay demasiados estímulos auditivos, la persona puede sentirse abrumada, lo que puede derivar en crisis, bloqueos o necesidad urgente de escapar del entorno.

Problemas de concentración En ambientes ruidosos (escuelas, oficinas, transporte público), puede ser muy difícil para una persona con autismo concentrarse, procesar información o comunicarse eficazmente.

Alteraciones en la conducta Como forma de autorregulación o defensa, pueden presentar conductas como taparse los oídos, gritar, aislarse o incluso tener reacciones agresivas ante determinados sonidos.

Dificultades en la inclusión social El ruido puede hacer que eviten eventos sociales, escuelas comunes o lugares públicos, lo que limita su participación plena en la comunidad.

Estrategias de apoyo: