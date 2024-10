El dolor de una mamá de un chico con autismo: "Mi hijo no fue aceptado"

"La noticia fue bastante terrible, provocó en mi familia, en mi grupo familiar más cercano, muchos desencuentros, mucho rechazo. Es un niño que no ha sido aceptado, no es aceptado y sufre mucho por parte de la familia directa, sufre mucho rechazo. Por ejemplo, mi hijo no tiene abuelas, no se acercan", le comentó a TodoJujuy .

Asimismo sostuvo que "a pesar de todos los dolores que esto me causó, yo como docente decidí dejar mi profesión de lado para dedicarme exclusivamente a él, a ayudarlo, porque sentí que me necesitaba más que nadie en el mundo".

También señaló que ese apoyo que y tanto necesitaba y no encontró en su familia, lo encontró en otro lado: "Lo que no encontré en casa, lo encontré en amigos que son parte de mi familia. También tengo dos buenos hermanos, en ellos encuentro una compañía verdadera".

Siguió contando que "quizás ese rechazo viene porque es un niño muy difícil a veces de tener contacto, es reacio a no socializar, al principio no socializa, y es poco cariñoso. Por ahí eso es una barrera que los demás no pueden romper y que a mí como mamá a veces se me hizo muy difícil poder romper esa barrera".

La lucha para acceder a la educación

Veronica también indicó que tuvo inconvenientes al ingresar a la escuela porque había "docentes que me decían que no va a poder estudiar. Así que mi desafío como docentes fue el sí puede, así que logré que se escolarizara normal igual que todos los compañeros, que no hubiera ninguna reducción de contenidos ni nada por el estilo, hizo la escuela primaria y está haciendo la escuela secundaria a la par de sus compañeros".

Talleres inclusivos

image.png Talleres para familias de chicos con autismo.

Para finalizar, la madre contó que asiste a talleres promovidos por otras mamás y familiares de chicos con autismo en donde se contienen y pueden compartir experiencias. Los mismos son organizados por la fundación Jujuy Hablemos de Autismo.

"Estos talleres nos ayudan nosotros a saber que no estamos solos, que todas esas lágrimas, cuando recién te dan el diagnóstico, todas esas lágrimas que hemos derramado, y todo ese dolor que hemos experimentado, no es solamente propio y solamente exclusivo de uno".

Por último, comentó que Thiago asiste al Bachillerato Nº6 y fue elegido como el mejor compañero.