Mañana vence el plazo para la preinscripción a la Carrera de Medicina en Jujuy

Mañana viernes 26 de septiembre es el último día de preinscripción para quienes deseen cursar la nueva carrera. Los interesados deben hacerlo través del sistema SIU Guaraní de la UNJu. Desde la coordinación de la carrera, comentaron que hasta el momento hay "un número importante" de preinscriptos.

Posteriormente entre los meses de octubre, noviembre y diciembre habrá un cursillo que constará de cinco módulos. Los que aprueben el cursillo rendirán un examen de ingreso en febrero de 2026 y los que logren las mayores calificaciones iniciarán el dictado de clases el año que viene.

Medicina Carrera de medicina en Jujuy

Fechas de preinscripción, cursado e inscripción a la Carrera de Medicina en Jujuy El proceso de preinscripción, no tiene cupo, estará abierto hasta el 26 de septiembre a través del sistema SIU Guaraní. Todos los aspirantes deberán cursar cinco módulos de nivelación entre octubre y diciembre, en modalidad virtual mediante la plataforma UnjuVirtual. Estos módulos abarcan áreas como ciencias biológicas, ciencias sociales, formación médica psicosocial, comprensión de textos y uso de tecnologías aplicadas a la medicina.

La aprobación de los módulos de nivelación será requisito indispensable para acceder al examen de ingreso definitivo, previsto para febrero de 2026. De acuerdo al orden de mérito, los primeros 60 estudiantes quedarán habilitados para iniciar las clases el 16 de marzo de ese año en la sede provisoria de la Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador General San Martín. Preinscripciones : desde el 1° al 26 de septiembre de 2025.

: desde el 1° al 26 de septiembre de 2025. Modalidad de pre inscripción : online desde la plataforma de la UNJu

: online desde la plataforma de la UNJu Inicio de curso de nivelación : se desarrollará de manera virtual desde el 6 de octubre hasta diciembre.

: se desarrollará de manera virtual desde el 6 de octubre hasta diciembre. Nivelación : será en los meses de octubre, noviembre y diciembre con 5 módulos evaluativos

: será en los meses de octubre, noviembre y diciembre con 5 módulos evaluativos Examen de ingreso: febrero 2026

febrero 2026 Cupo de ingreso: será por orden de mérito hasta el número 60

será por orden de mérito hasta el número 60 Inicio de clases : 16 de marzo de 2026

: 16 de marzo de 2026 Sede provisoria: Escuela Técnica Herminio Arrieta (Libertador)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.