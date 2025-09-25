jueves 25 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de septiembre de 2025 - 11:57
Educación.

Mañana vence el plazo para la preinscripción a la Carrera de Medicina en Jujuy

Desde la coordinación de la carrera, comentaron que hasta el momento hay "un número importante" de preinscriptos.

Por  Analía Farfán
Carrera de Medicina en Jujuy
Lee además
Foto ilustrativa.
Educación.

Convocan a docentes jujeños para la carrera de Medicina
Carrera de medicina en Jujuy
Histórico.

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

Posteriormente entre los meses de octubre, noviembre y diciembre habrá un cursillo que constará de cinco módulos. Los que aprueben el cursillo rendirán un examen de ingreso en febrero de 2026 y los que logren las mayores calificaciones iniciarán el dictado de clases el año que viene.

Medicina
Carrera de medicina en Jujuy

Carrera de medicina en Jujuy

Fechas de preinscripción, cursado e inscripción a la Carrera de Medicina en Jujuy

El proceso de preinscripción, no tiene cupo, estará abierto hasta el 26 de septiembre a través del sistema SIU Guaraní. Todos los aspirantes deberán cursar cinco módulos de nivelación entre octubre y diciembre, en modalidad virtual mediante la plataforma UnjuVirtual. Estos módulos abarcan áreas como ciencias biológicas, ciencias sociales, formación médica psicosocial, comprensión de textos y uso de tecnologías aplicadas a la medicina.

La aprobación de los módulos de nivelación será requisito indispensable para acceder al examen de ingreso definitivo, previsto para febrero de 2026. De acuerdo al orden de mérito, los primeros 60 estudiantes quedarán habilitados para iniciar las clases el 16 de marzo de ese año en la sede provisoria de la Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador General San Martín.

  • Preinscripciones: desde el 1° al 26 de septiembre de 2025.
  • Modalidad de pre inscripción: online desde la plataforma de la UNJu
  • Inicio de curso de nivelación: se desarrollará de manera virtual desde el 6 de octubre hasta diciembre.
  • Nivelación: será en los meses de octubre, noviembre y diciembre con 5 módulos evaluativos
  • Examen de ingreso: febrero 2026
  • Cupo de ingreso: será por orden de mérito hasta el número 60
  • Inicio de clases: 16 de marzo de 2026
  • Sede provisoria: Escuela Técnica Herminio Arrieta (Libertador)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Convocan a docentes jujeños para la carrera de Medicina

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

Todo lo que tenés que saber sobre la Carrera de Medicina en Jujuy

En dos días hubo más de 1.500 inscriptos en la Carrera de Medicina

Prohibirán la venta de vapeadores a menores de edad en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado video
Justicia.

"Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado"

Luis Atilio Bruno
Conmoción.

Chats comprometedores agravarían la situación del cura investigado por abuso

IPSEL, homenaje a Kim. video
Homenaje.

FNE 2025: las emotivas palabras del padre de Kim Gómez por la carroza del IPSEL

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel