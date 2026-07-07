Viral: el ingenioso método de un hincha mexicano para tomar cerveza en el Mundial

El Mundial 2026 ya regaló escenas de festejos , despedidas y emociones fuertes, aunque también dejó una serie de episodios curiosos . El más reciente fue hecho por un hincha mexicano que, mientras el Estadio Ciudad de México estaba colmado de público, halló una ingeniosa solución para tomar cerveza evadiendo sus elevados precios.

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La respuesta que encontró fue tan sencilla como sorprendente: utilizó el tubo vacío del mástil de su bandera mexicana , lo colocó sobre el vaso que llevaba un vendedor ambulante que circulaba por el sector y bebió directamente a través de él. Todo ocurrió mientras mantenía la bandera en alto , pasó prácticamente desapercibido y logró hacerlo sin desembolsar dinero .

Un video difundido en X por el usuario @Cleverlydey4u logró una enorme repercusión al superar las 11,2 millones de reproducciones en apenas un día, convirtiéndose en una de las grabaciones más virales del certamen.

Las imágenes muestran al hincha acercar el extremo del tubo de su bandera hasta los vasos que transportaba el vendedor , tomar la bebida a través de ese improvisado mecanismo y apartarlo luego con absoluta tranquilidad, mientras el trabajador sigue avanzando entre el público sin advertir la situación.

Los espectadores que se encontraban en los alrededores de la tribuna respondieron al curioso momento con carcajadas y gestos de asombro. La persona que compartió la grabación decidió describir la escena con una breve frase: “Esto pasó durante el partido de México vs. Inglaterra de ayer”, a la que agregó un emoji riéndose.

¿Qué dijeron los usuarios?

La publicación generó una gran repercusión: alcanzó 53.000 "me gusta", acumuló 3.100 retuits y recibió cerca de 1.000 respuestas, lo que dio lugar a una enorme cantidad de mensajes de los usuarios. Entre las primeras reacciones apareció la de @nokizzynokizzy, quien comentó: “Leyenda, no hay tiempo que perder”.

En ese mismo sentido, @jman6469 agregó: “La oportunidad llama una vez, pero esa cerveza no tuvo ninguna posibilidad. Leyenda del ajetreo, pero la próxima ronda va por tu cuenta”. La cuenta que publicó el video, @Cleverlydey4u, también respondió a varios mensajes manteniendo el mismo espíritu y repitiendo: “La oportunidad viene solo una vez”.

La cuenta @TheSports_Hook también aportó una mirada graciosa sobre la situación, aunque con una observación concreta: “Usar la bandera como sorbete es genial hasta que recordás que alguien tiene que comprar esa cosa después”.

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El curioso episodio ocurrió durante un partido que finalizó con triunfo de Inglaterra por 3-2. Los goles del equipo británico fueron convertidos por Jude Bellingham, en los minutos 36 y 38, y Harry Kane, a los 60; mientras que México descontó por intermedio de Julián Quiñones a los 42 y Raúl Jiménez a los 69, en un estadio que reunió a 80.824 espectadores.

La derrota significó la despedida del Tricolor en los octavos de final y marcó el cierre de la etapa de Javier Aguirre como entrenador de la selección. Sin embargo, para el particular protagonista de la tribuna que improvisó su propio sorbete, la jornada tuvo al menos un pequeño motivo para celebrar.