Historia viral: perdió ambas piernas en combate, creó sus prótesis y llegó a la cima del Everest.

La hazaña viral de Hari Budha Magar en el Everest fue registrada el 19 de mayo de 2023 , cuando el exsoldado gurkha de Nepal y padre de tres hijos se convirtió en la primera persona con doble amputación por encima de las rodillas en alcanzar la cumbre , de acuerdo con Guinness World Records .

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El alpinista planteó este desafío como una manera de transformar la mirada social sobre la discapacidad . Hari Budha Magar sufrió la amputación de ambas piernas en Afganistán el 17 de abril de 2010 y, según la organización, se convirtió en la primera persona con esa condición en conseguirlo.

La institución indicó además que el montañista encaró este desafío con el objetivo de motivar a otras personas y poner en discusión los prejuicios existentes en torno a la discapacidad.

Magar minimizó el valor del récord y situó el significado del desafío en otra dimensión. “ Para mí esto no trataba de un récord . Trataba de cumplir mi sueño de infancia de escalar el Everest, pero también quería crear conciencia sobre la discapacidad”, expresó en declaraciones a Guinness World Records .

Asimismo, relacionó la experiencia en la montaña con un impulso personal y también colectivo. “Quería cambiar las percepciones sobre la discapacidad, no solo cómo nos percibimos a nosotros mismos, sino cómo nos perciben los demás”, señaló.

De la lesión en Afganistán a una campaña para cambiar percepciones

Magar formó parte del primer batallón de los Royal Gurkha Rifles del Ejército británico. Después de la amputación, describió una etapa de fuerte impacto emocional y confusión, que modificó profundamente su manera de entender la discapacidad.

“Perdí casi dos años de mi vida sin saber qué podía hacer”, expresó. Además, afirmó que llegó a creer que su vida había terminado y que sería considerado una carga para los demás.

De acuerdo con Guinness World Records, ese relato pasó a convertirse en un eje central de su discurso público. Magar afirmó que esas percepciones no se limitaban a su experiencia personal, sino que evidenciaban una forma más amplia en la que son tratadas muchas personas con discapacidad en diferentes regiones del mundo.

Antes de intentar el ascenso al Everest, la mayor altitud que había alcanzado era el monte Kinabalu, en Sabah, Malasia, con 4.095 metros, durante su etapa de entrenamiento militar. El Everest, por su parte, tiene una altura de 8.484,86 metros, según los registros de Guinness World Records.

Prótesis diseñadas por él y una batalla legal antes del Everest

Para afrontar el desafío, Hari Budha Magar realizó un proceso previo de preparación en el que ascendió a montañas de menor tamaño y logró convertirse en la primera persona con doble amputación en superar los 6.000 metros de altura. Entre los picos que escaló antes de intentar el Everest se encuentran el Mont Blanc, el Kilimanjaro, el Chulu Far East y el Himlung Himal.

El proyecto también implicaba un desafío técnico directamente vinculado a su movilidad. No existían prótesis pensadas para personas con doble amputación por encima de la rodilla que fueran aptas para ascender en condiciones de hielo y nieve, por lo que debió diseñar y fabricar sus propios dispositivos.

A su vez, tuvo que reconfigurar por completo la expedición en función de sus posibilidades físicas. Realizó modificaciones tanto en las prótesis como en el equipamiento utilizado y en la ruta elegida para el ascenso.

A ello se añadió una dificultad de carácter institucional en Nepal. “El Gobierno de Nepal prohibió a las personas con amputación doble y a las personas con discapacidad visual escalar cualquier montaña de más de 6.500 metros en Nepal, así que hicimos gestiones y llevamos una campaña ante Naciones Unidas en Ginebra, pero no funcionó, así que presentamos el caso ante la Corte Suprema de Nepal y ganamos”, dijo.

El aspecto económico también representó un obstáculo importante. Según contó a la misma fuente, conseguir el apoyo financiero fue complicado, ya que numerosos potenciales patrocinadores dudaban de que pudiera lograr el objetivo.

El mensaje que quiere transmitir tras alcanzar la cumbre

Una vez en la cima, la reacción fue inmediata y estuvo marcada por una fuerte carga emocional. “¡Fue una sensación increíble! No podía creerlo. Abracé a todos y lloré muy fuerte”, contó Hari Budha Magar a Guinness World Records.

En ese mismo testimonio, rememoró la gran cantidad de rechazos que recibió antes de concretar su objetivo. Señaló que debió enfrentarse repetidamente a expresiones como “no”, “no es posible”, “es imposible” o “es demasiado peligroso”.

Magar también aseguró haber completado el desafío de las Siete Cumbres, es decir, la ascensión a la montaña más alta de cada continente. De acuerdo con la entidad, no solo logró ese hito, sino que además se convirtió en la primera persona con doble amputación por encima de la rodilla en alcanzar la cima del monte Vinson y de Puncak Jaya.

Guinness World Records señaló además que fue distinguido con un MBE y con el galardón Pride of Britain. En otra de sus reflexiones, dejó un mensaje dirigido a quienes ponen en duda sus propias capacidades: “Si adaptas tu vida al tiempo, a las circunstancias y a tus posibilidades, puedes lograr cualquier cosa”.

Actualmente, orienta sus esfuerzos a la sensibilización sobre la discapacidad y a motivar a otras personas a través de su historia. Asimismo, es autor del libro Conquering Dreams, cuya publicación está programada para el 27 de agosto, y participa en la realización de un documental.

Magar subrayó que la discapacidad puede aparecer en cualquier etapa de la vida y en cualquier persona, y recordó que a nivel global hay alrededor de 1.300 millones de personas con discapacidad. De acuerdo con Guinness World Records, esa cifra respalda el mensaje que ha acompañado su recorrido tras la conquista del Everest.

Su mirada final estuvo menos centrada en la marca deportiva y más enfocada en las condiciones necesarias para ampliar oportunidades. La idea que buscó vincular a su hazaña en la cumbre es que, con los apoyos adecuados, la discapacidad no impide construir una vida plena ni alcanzar metas personales.