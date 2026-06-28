La historia viral del hombre que comió desde bicicletas hasta una avioneta e impacta a todos.

Michel Lotito es un hombre que nació en Francia en 1950 y, desde su infancia , descubrió que su organismo podía procesar objetos que resultaban imposibles de ingerir para otras personas . Esta inusual capacidad lo llevó a alcanzar notoriedad internacional , traspasando las fronteras de su país, hasta obtener un reconocimiento en el Guinness World Records .

Mundo. Viral: la insólita fuga de una tortuga gigante que sorprendió a la policía en EE.UU.

TikTok. Farmacéutico publica las consultas más insólitas que recibió y se hace viral en redes

Con el tiempo, quien era considerado un artista por su performance llegó a consumir una amplia variedad de objetos, entre ellos televisores , bicicletas , lámparas , un ataúd e incluso una avioneta .

El hombre con un estómago de hierro

La ingestión de materiales no orgánicos puede resultar extremadamente peligrosa y, en muchos casos, potencialmente letal. Se trata de una conducta que la medicina desaconseja de forma estricta.

El aparato digestivo sufriría daños severos a lo largo de todo su recorrido, desde el esófago hasta los intestinos, lo que podría desencadenar consecuencias fatales en muy poco tiempo.

Sin embargo, ese panorama no se dio en el caso de Michel Lotito, quien en 1959 se dio cuenta de que era capaz de ingerir vidrio. El episodio ocurrió cuando, al beber agua, el vaso se fracturó dentro de su boca y, en vez de expulsar los fragmentos, comenzó a masticarlos. Posteriormente, los tragó y aguardó a que su organismo completara el proceso digestivo.

Michael comió a lo largo de su vida 18 bicicletas.

Lejos de intimidarse por las posibles consecuencias, el francés comenzó a experimentar con la ingesta de objetos metálicos. Ante esta capacidad tan singular, varios especialistas en gastroenterología estudiaron su sistema digestivo y descubrieron que su estómago presentaba una mucosa aproximadamente el doble de resistente que la habitual, además de paredes significativamente más engrosadas.

Más allá de la particularidad de su sistema digestivo, Michel Lotito llegó a ser capaz de ingerir alrededor de 900 gramos de metal por día, una cifra sin precedentes en la historia humana.

A partir de ese momento, comenzó a aumentar progresivamente la variedad y cantidad de objetos que consumía, mostrando un apetito aparentemente interminable. Según sus propias declaraciones, alimentos como la banana y los huevos duros le provocaban malestar.

Los estudios de su tracto digestivo indicaban que tenía un sistema resistente, capaz de comer cualquier cosa.

Bicicletas, lámparas, camas, una avioneta y un ataúd

Según lo registrado por Guinness World Records, desde 1966 su “alimentación” incluyó objetos tan diversos como 18 bicicletas, 15 carros de supermercado, siete televisores, seis candelabros, dos camas, un par de esquíes y una computadora.

En tono irónico, el propio Michel Lotito quedó en la historia como el único caso en el que un ataúd terminó dentro de una persona, y no al contrario. De acuerdo con lo informado por News18, el francés fue catalogado como un artista, y convirtió esa singular capacidad en su forma de vida profesional.

Su método consistía en fragmentar piezas de metal en partes muy pequeñas, triturarlas y luego masticarlas antes de ingerirlas. Para facilitar el proceso, acompañaba cada ingesta con aceite vegetal y abundante agua, con la intención de favorecer la digestión.

El hombre frnacés tenía un estómago con paredes más gruesas de lo normal y un jugo gástrico más fuerte.

En 1978 llevó su práctica al extremo al consumir una avioneta Cessna 150. La aeronave fue desarmada en miles de piezas diminutas, y Michel Lotito dedicó cerca de dos años a ingerir progresivamente los distintos materiales, incluyendo metal, caucho, plástico y otros componentes. Según el citado medio, para 1980 prácticamente no quedaban restos de la aeronave fuera de su organismo.

En Francia fue bautizado con el apodo de “Monsieur Mangetout”, que puede traducirse como “el señor que lo come todo”. Hacia 1997, ya había llegado a consumir más de nueve toneladas de metal.

Michel Lotito tenía la capacidad de digerir metales, madera y hasta caucho.

Michel Lotito falleció en 2007 a los 57 años. Su muerte no estuvo vinculada a los materiales que ingirió durante toda su vida, sino que se debió a causas naturales, según se informó.